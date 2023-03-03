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Не только Украина. В Латвии намекнули, что РФ должна уйти со всех оккупированных территорий

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Львов, Пятница 03 марта 2023 15:38
Не только Украина. В Латвии намекнули, что РФ должна уйти со всех оккупированных территорий Фото: президент Латвии Эгилс Левитс (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Россия должна покинуть все территории, которые оккупировали ее войска. И в этом контексте речь идет не только об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Латвии Эгилса Левитса во время совместной пресс-конференции с главой государства Владимиром Зеленским.

"Очевидно, что долговременный мир будет означать полную территориальную целостность Украины. Кстати, и России, потому что Россия должна вернуться к своим территориям, своим международно признанным границам. Это прекрасно понятно", - заявил латвийский президент.

Отметим, что россияне также оккупировали часть Грузии, речь идет об Абхазии и Южной Осетии, которые РФ отобрала у грузин и признала "независимыми". Также под российским контролем находится непризнанное Приднестровье (Молдова). Кроме того, Япония считает, что южные Курильские острова оккупированы Россией.

Напомним, что минувшей осенью президент Владимир Зеленский предложил создать платформы для деоккупации Приднестровья и Абхазии.

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