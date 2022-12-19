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Не лише участь у війні. У ГУР назвали можливі теми переговорів Путіна та Лукашенка

Фото: у ГУР назвали можливі теми переговорів Путіна та Лукашенка (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів", - відзначив. Юсов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі з Лукашенком.

Аналітики ISW вважають, що Путін збирається тиснути на президента Білорусі, щоб створити умови для нового наступу на Україну.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що, ймовірно, на зустрічі в Мінську диктатор тиснутиме на Лукашенка, щоб розгорнути наземну операцію проти України.

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