Не лише турнікет: експерт пояснив, які засоби першої допомоги треба носити з собою
Головний принцип комплектації особистої аптечки – це чітко розділити засоби для зупинки критичних кровотеч і побутові медикаменти.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись".
Як зазначив у коментарі РБК-Україна інструктор з тактичної медицини української компанії з виробництва турнікетів SICH та колишній бойовий медик Олег Лелякін, при масивній кровотечі людина не повинна витрачати дорогоцінні секунди на пошуки турнікета серед таблеток, пластирів чи антисептиків.
У рюкзаку доцільно мати 1-2 турнікети, підготовлених до негайного використання, також компресійний бандаж ізраїльського типу, гемостатичний або пресований бинт Z-подібного укладання (Z-folded), оклюзійну пов'язку, атравматичні ножиці, дві пари нітрилових рукавичок, перманентний маркер і компактну термоковдру.
Цікаво, що термоковдру не варто викладати з аптечки навіть влітку - гіпотермія супроводжує крововтрату і в теплу пору року.
В автомобілі аптечка має бути розрахована на декількох постраждалих. В авто варто мати декілька турнікетів, компресійні бандажі різних розмірів, гемостатичні засоби, оклюзійні пов'язки, декілька термоковдр, шини для іммобілізації та розширений перев'язувальний матеріал.
Удома оптимально сформувати два окремих модулі:
- Травматологічний – турнікети, бандажі, гемостатики, оклюзійні пов'язки та термоковдру.
- Побутовий – препарати для щоденного використання, заспокійливі, сорбенти, засоби від опіків.
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