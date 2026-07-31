Не лише турнікет: експерт пояснив, які засоби першої допомоги треба носити з собою

Головний принцип комплектації особистої аптечки – це чітко розділити засоби для зупинки критичних кровотеч і побутові медикаменти.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись ".

Як зазначив у коментарі РБК-Україна інструктор з тактичної медицини української компанії з виробництва турнікетів SICH та колишній бойовий медик Олег Лелякін, при масивній кровотечі людина не повинна витрачати дорогоцінні секунди на пошуки турнікета серед таблеток, пластирів чи антисептиків.

У рюкзаку доцільно мати 1-2 турнікети, підготовлених до негайного використання, також компресійний бандаж ізраїльського типу, гемостатичний або пресований бинт Z-подібного укладання (Z-folded), оклюзійну пов'язку, атравматичні ножиці, дві пари нітрилових рукавичок, перманентний маркер і компактну термоковдру.

Цікаво, що термоковдру не варто викладати з аптечки навіть влітку - гіпотермія супроводжує крововтрату і в теплу пору року.

В автомобілі аптечка має бути розрахована на декількох постраждалих. В авто варто мати декілька турнікетів, компресійні бандажі різних розмірів, гемостатичні засоби, оклюзійні пов'язки, декілька термоковдр, шини для іммобілізації та розширений перев'язувальний матеріал.

Удома оптимально сформувати два окремих модулі: