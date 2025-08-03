Лише ці знаки з Китайського гороскопа скажуть "прощавай" чорній смузі вже з понеділка

Новий тиждень, з 4 по 10 серпня, готує початок нової історії представникам 5 знаків Китайського гороскопа. На них чекає початок білої смуги.
Кому Китайський гороскоп обіцяє велике щастя, розповідає РБК-Україна.
Неспокійні часи нарешті лишаються позаду. Ви могли відчувати тиск, втому або внутрішній дисбаланс, але все це відступить уже з понеділка. Ваша харизма й енергія знову виходять на перший план. З’явиться новий шанс у роботі або стосунках, і його варто схопити обома руками. Сміливо плануйте великі справи, адже початок серпня подарує вам кінець чорної смуги.
Китайський гороскоп обіцяє вам фантастичний тиждень. Ви можете навіть не докладати надзусилля, варто лише трохи вірити у дива. На вас чекають сюрпризи та несподівані приємні розмови, а ще підтримка, якої так не вистачало. Починайте тиждень з вдячністю, тоді щастя потече до вас рікою.
Емоційні бурі вщухають, у вашому житті нарешті з’являється полегшення. Ви зможете зібрати думки і повернути собі сили. З понеділка кажіть "прощавай" чорній смузі та не бійтеся важливих рішень, які ви довго відкладали. Час діяти, ви вже знаєте, що вам потрібно, просто довіртесь інтуїції.
Доля ніби перепрошує за останні тижні, а тому до вас повернеться те, що втратили. У життя прийдуть нові шанси, знайомства або ж відродяться давні ідеї, які знову стають актуальними. Не вагайтесь навіть якщо страшно, йдіть у невідоме. Понеділок відкриє перед вами нові горизонти.
Китайський гороскоп каже, що вам можна видихнути. Ви нарешті відчуєте, що життя стає м’якішим, спокійнішим, більш слухняним. Емоційне напруження спаде, з’явиться більше гармонії й навіть легка ейфорія. Ви зможете залагодити конфлікти, знайти натхнення та почати творити те, на що раніше не вистачало енергії. Настав ваш час сяяти, чорна смуга закінчилася!
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Parade, Astroseek.