Только эти знаки из Китайского гороскопа скажут "прощай" черной полосе уже с понедельника

Новая неделя, с 4 по 10 августа, готовит начало новой истории представителям 5 знаков Китайского гороскопа. Их ждет начало белой полосы.
Кому Китайский гороскоп сулит большое счастье, рассказывает РБК-Украина.
Неспокойные времена наконец остаются позади. Вы могли чувствовать давление, усталость или внутренний дисбаланс, но все это отступит уже с понедельника. Ваша харизма и энергия снова выходят на первый план. Появится новый шанс в работе или отношениях, и его стоит схватить обеими руками. Смело планируйте большие дела, ведь начало августа подарит вам конец черной полосы.
Китайский гороскоп обещает вам фантастическую неделю. Вы можете даже не прилагать сверхусилия, стоит лишь немного верить в чудеса. Вас ждут сюрпризы и неожиданные приятные разговоры, а еще поддержка, которой так не хватало. Начинайте неделю с благодарностью, тогда счастье потечет к вам рекой.
Эмоциональные бури утихают, в вашей жизни наконец-то появляется облегчение. Вы сможете собрать мысли и вернуть себе силы. С понедельника говорите "прощай" черной полосе и не бойтесь важных решений, которые вы долго откладывали. Время действовать, вы уже знаете, что вам нужно, просто доверьтесь интуиции.
Судьба будто извиняется за последние недели, а потому к вам вернется то, что потеряли. В жизнь придут новые шансы, знакомства или возродятся давние идеи, которые снова становятся актуальными. Не сомневайтесь даже если страшно, идите в неизвестное. Понедельник откроет перед вами новые горизонты.
Китайский гороскоп говорит, что вам можно выдохнуть. Вы наконец почувствуете, что жизнь становится мягче, спокойнее, послушнее. Эмоциональное напряжение спадет, появится больше гармонии и даже легкая эйфория. Вы сможете решить конфликты, найти вдохновение и начать творить то, на что раньше не хватало энергии. Настало ваше время сиять, черная полоса закончилась!
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При создании материала были использованы источники: Parade, Astroseek.