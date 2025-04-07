Лише труни та тиша: у Валенсії вшанували загиблих у Кривому Розі дітей

У Валенсії відбувся мовчазний перформанс "Діти, яких ми не встигли захистити", присвячений трагедії у Кривому Розі 4 квітня. Вшанувати загиблих від російської ракети дітей прийшли українці та іспанці.
Про це пише РБК-Україна.
У день національної жалоби в Україні, на площі перед Базилікою Святої Діви у Валенсії українська громада провела символічний мистецький перформанс, присвячений дітям, які загинули під час російського теракту в Кривому Розі 4 квітня. Захід зібрав близько 200 людей - українців та іспанців, які прийшли вшанувати невинні життя, перервані війною.
Перформанс розпочався панахидою, яку провів іспанською мовою отець Альваро - священник Базиліки. Його слова, що лунали на всю площу, пояснювали сутність події: тут не буде гучних гасел, лише спільна тиша й спогад про тих, кого вже немає.
У центрі - три символічні дитячі труни. Спершу до них підійшли діти: вони клали всередину біле й червоне пір’я - янгольські крила, затьмарені кров’ю. Потім дорослі додали іграшки, квіти, свічки та дитячі речі. На фоні звучали колискові, що змінювались на реальні аудіозаписи з місця трагедії: крики, батьківські голоси, попередження про повторний удар.
Три символічні труни на площі у Валенсії (фото: Станіслав Гуськов)
Три жінки в чорному тримали над трунами дерев’яні кришки з написами іспанською: "¡Mundo, despierta! ¡Mundo, reacciona! No son cifras - son NIÑOS!"
Жінки в чорному тримали над трунами дерев’яні кришки з написами (фото: Станіслав Гуськов)
Поруч із трунами стояли два вимкнені телевізори. Вони стали символом байдужості, звички до жахіть, які вже не дивують
Завершився перформанс спільною молитвою "Отче наш" і хвилиною мовчання. В кінці кришки прибили цвяхами до трун. Їх лишили на площі, як німий докір і свідчення того, що війна не десь далеко.
Автор і режисер перформансу Павло Бекезін розповів, що іспанці часто питають у нього, чи дійсно почалися переговори. Він наголошує, що українці чують про них, але також чують постійні звуки тривоги, а також ракет і дронів.
"Україна вдячна за співчуття, за слова підтримки, але нам більше не потрібні слова. Слова давно вже нічого не значать. Нам потрібні дії. Ваші дії. Поки на них ще є час... Бо ось так - із трунами, із дитячим плачем на записі, із маминим стогоном - ось так виглядають "мирні перемовини" з Росією", - зазначає Бекезін.
Мовчазний перформанс у Валенсії (фото: Станіслав Гуськов)
Загалом з початку повномасштабного вторгнення загинули 616 українських дітей, понад 20 000 - депортовані до Росії. За словами російських посадовців, вивезено - 700 000 українських дітей.
Організатори заходу наголошують, що це не просто цифри. Це діти, яких "перевиховують", яким дають у руки зброю, у яких крадуть ідентичність. Це - злочини проти людяності, порушення Женевських конвенцій.
За ініціативи служителів Базиліки Святої Діви, упродовж тижня в храмі щовечора будуть лунати поминальні служби - з поіменною згадкою кожної загиблої дитини.
У найближчі дні символічні труни планують перенести до будівлі консульства РФ у Валенсії. Там вони стануть прямим зверненням до тиші - тієї, яка вбиває не гірше за зброю. Перемовини з місцевою владою тривають.
До перформансу долучилися українці з різних міст Іспанії - Сагунто, Хальпа, Денія, Гандія, Сан-Педро-дель-Пінатар, Кульєра . Також доєдналися українці з Польщі. Приходили також іспанці - ті, хто знає про війну, і ті, хто лише випадково проходив повз. Люди зупинялися, слухали, повертались з іграшками. Обіймали українців, плакали разом.
Мовчазний перформанс у Валенсії (фото: Станіслав Гуськов)
Захід відбувся за ініціативи української діаспори Валенсії та за підтримки почесного консула України у Валенсійській автономії Пабло Хіля та представниці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Іспанії Люсії Задорожної. Вони допомогли організаторам отримати всі необхідні дозволи й підтримували реалізацію перформансу 24/7.
Раніше РБК-Україна писало, що ввечері 4 квітня та у ніч на 5 квітня 2025 року Кривий Ріг зазнав масованої атаки з боку російських військ. Спочатку місто було обстріляне балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, а згодом - ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цих атак загинули щонайменше 20 осіб, серед яких 9 дітей, а 68 людей отримали поранення.
Серед постраждалих об'єктів - 34 багатоквартирні будинки, шість навчальних закладів, магазини, ресторани та десятки автомобілів. Російська сторона заявила, що ціллю атаки була нарада командирів ЗСУ із західними інструкторами, проте Генштаб України спростував ці твердження, наголосивши, що удар було завдано по житловому масиву та дитячому майданчику, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.
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