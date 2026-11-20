Тривалі відключення діятимуть на Львівщині, Волині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті, Буковині та Хмельниччині. Причина - російські удари.

"Енергетики вже працюють на пошкоджених об’єктах усюди, де це безпечно. Однак на частині об’єктів відновлення поки неможливе через загрозу нових ударів", - зазначили в "Укренерго".

Як видно на сайтах обласних постачальників електроенергії, в деяких областях світло вмикатимуть до кінця доби лише на декілька годин.

Фото: графік вимкнення світла в Чернівецькій області (скриншот oblenergo.cv.ua)

У Тернополі в деяких групах відключень світло подаватиметься лише на три години після обіду.

Фото: графік вимкнення світла у Тернополі (скриншот (poweron.toe.com.ua)

Таких масштабних відключень електрики захід України не бачив з минулої осені.

На Хмельниччині світло вмикатимуть два рази по дві години.

Фото: скриншот (t.me/khmelnytskoblenergo)

"Роботи ускладнює й те, що ворог повторно атакує енергооб’єкти, які вже були відновлені після попередніх обстрілів. Це означає, що частину складних ремонтів доводиться починати заново", - додали там.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру, пошкодивши підстанції "Укренерго".

Через це у Полтавській і Харківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.