Длительные отключения будут действовать во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатье, Буковине и Хмельнитчине. Причина - российские удары.

"Энергетики уже работают на поврежденных объектах везде, где это безопасно. Однако на части объектов восстановление пока невозможно из-за угрозы новых ударов", - отметили в "Укрэнерго".

Как видно на сайтах областных поставщиков электроэнергии, в некоторых областях свет будут включать до конца суток всего на несколько часов.

Фото: график отключения света в Черновицкой области (скриншот oblenergo.cv.ua)

В Тернополе в некоторых группах отключений свет будет подаваться всего на три часа после обеда.

Фото: график отключения света в Тернополе (скриншот (poweron.toe.com.ua)

Таких масштабных отключений электричества запад Украины не видел с минувшей осени.

В Хмельнитчине свет будут включать два раза по два часа.

Фото: скриншот (t.me/khmelnytskoblenergo)

"Работы усложняет и то, что враг повторно атакует энергообъекты, которые уже были возобновлены после предварительных обстрелов. Это означает, что часть сложных ремонтов приходится заново начинать", - добавили там.

Напомним, 20 ноября российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру, повредив подстанции "Укрэнерго".

Поэтому в Полтавской и Харьковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.