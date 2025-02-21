Не лише "Трембіта". В Україні показали дрон "Булава" та інші безпілотні рішення

На форумі Defense Tech Innovations Forum 2025 показали нові безпілотні рішення українського виробництва. Зокрема, ударний дрон "Булава".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армія TV.
Дрон "Булава" візуально схожий на російський "Ланцет". Він може перебувати у повітрі до 50 хвилин і уражати цілі на відстані 50+ км.
До комплексу входять: безпосередньо дрони-камікадзе, наземна станція управління, ретранслятори та засоби розвідки, які дозволяють автономно виконувати бойові завдання.
Дрон-камікадзе має Х-подібне оперення та оснащується бойовою частиною (БЧ) різних типів масою 3,6 кг. Найчастіше використовують кумулятивно-термобаричну БЧ українського виробництва.
Дрон може уражати наземні рухомі та нерухомі цілі, зокрема, бронетехніку, комплекси ППО і радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника.
Згідно з оприлюдненими розробником даними, "Булава" має загальну злітну вагу 11,5 кг. Зліт безпілотника виконується за допомогою катапульти, після чого той виконує політ завдяки електричному двигуну на максимальній швидкості близько 100 км/год.
При довжині 1,5 м та розмаху крил 1,6 м безпілотник може перебувати у повітрі до 50 хвилин, рухаючись у напрямку цілі або ж чергуючи у повітрі. Максимальна висота польоту - 2000 метрів.
У наземного дрона-камікадзе замість коліс стоять міни ТМ-62.
Як розповів військовий, який презентував наземний дрон-камікадзе, застосування замість коліс міни ТМ-62 - це цікава ідея, яка компенсує їх відсутність "за рахунок вибухової речовини, яку можна як корисну масу залучати на самому полі бою".
Wolly 7,62 - це сучасний дистанційно керований бойовий модуль, призначений для виконання бойових та розвідувальних завдань у складних умовах.
Основні характеристики:
На Defense Tech Innovations Forum 2025 також показали дрононосець. Це як авіаносець, але він летить і несе на собі дрони.
Нагадаємо, нову українську розробку вперше показали на форумі оборонних інновацій у Києві. Ракета "Трембіта", за словами розробників, здатна дістати до Москви.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.