Не только "Трембита". В Украине показали дрон "Булава" и другие беспилотные решения

Дрон "Булава"

Дрон "Булава" визуально похож на российский "Ланцет". Он может находиться в воздухе до 50 минут и поражать цели на расстоянии 50+ км.

В комплекс входят: непосредственно дроны-камикадзе, наземная станция управления, ретрансляторы и средства разведки, которые позволяют автономно выполнять боевые задачи.

Дрон-камикадзе имеет Х-образное оперение и оснащается боевой частью (БЧ) различных типов массой 3,6 кг. Чаще всего используют кумулятивно-термобарическую БЧ украинского производства.

Дрон может поражать наземные подвижные и неподвижные цели, в частности, бронетехнику, комплексы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Согласно обнародованным разработчиком данным, "Булава" имеет общий взлетный вес 11,5 кг. Взлет беспилотника выполняется с помощью катапульты, после чего тот выполняет полет благодаря электрическому двигателю на максимальной скорости около 100 км/ч.

При длине 1,5 м и размахе крыльев 1,6 м беспилотник может находиться в воздухе до 50 минут, двигаясь в направлении цели или дежуря в воздухе. Максимальная высота полета - 2000 метров.

Наземный дрон-камикадзе с минами ТМ-62

У наземного дрона-камикадзе вместо колес стоят мины ТМ-62.

Как рассказал военный, который презентовал наземный дрон-камикадзе, применение вместо колес мины ТМ-62 - это интересная идея, которая компенсирует их отсутствие "за счет взрывчатого вещества, которое можно как полезную массу привлекать на самом поле боя".

Wolly 7,62

Wolly 7,62 - это современный дистанционно управляемый боевой модуль, предназначенный для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.

Основные характеристики:

калибр: 7,62 мм;

максимальная дальность поражения до 1000 метров;

вес 30 кг (без учета боекомплекта);

до 5 суток на одном заряде;

ИИ для распознавания живой силы и техники;

режимы наведения: ручное и автоматическое наведение на цель;

дальность связи до 100 метров.

Воздушный дрононосец

На Defense Tech Innovations Forum 2025 также показали дрононосец. Это как авианосец, но он летит и несет на себе дроны.