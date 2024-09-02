Не только Трамп и Гаррис. Кто еще баллотируется в президенты США и как может повлиять на выборы

Хотя на президентских выборах в США все внимание приковано к Камале Харрис и Дональду Трампу, кроме них баллотируются еще и другие кандидаты.

Как они могут повлиять на итоги выборов – читайте подробнее на РБК-Украина .

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На выборах в США главное внимание уделено двум основным кандидатам – Камале Харрис от демократов, и Дональду Трампу от республиканцев. Но они не единственные, кто борется за президентское кресло.

Как кандидаты от третьих партий могут повлиять на выборы

Рейтинги других кандидатов составляют считанные проценты. Более того, кандидаты от третьих партий могут баллотироваться даже не во всех штатах. Каждый штат имеет уникальное и иногда запутанное избирательное законодательство. "Третьи" кандидаты могут баллотироваться как самовыдвиженцы или от небольших партий, преимущественно от "зеленых" или от Либертарианской партии. В каждом случае процедура отличается по сложности и срокам.

Вместе с тем такие кандидаты могут повлиять на результаты голосования, оттянув на себя часть голосов. К примеру, в 1992 году независимый кандидат Росс Перо получил 19% голосов. По мнению аналитиков, это забрало голоса у Джорджа Буша-старшего и принесло победу Белую Клинтону. В 1912 году бывший президент Теодор Рузвельт баллотировался от созданной "под выборы" Прогрессивной партии и занял второе место с 27,4% голосов.

Особенно важны независимые кандидаты могут быть в "шатких" штатах, где разрыв между Камалой Харрис и Дональдом Трампом в пределах статистической погрешности.

Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, в семи штатах, где выборы 2020 года были ближайшими – Висконсини, Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Северной Каролине, Мичигане и Неваде – Трамп имел от 45% против 43% у Харрис. В то же время опрос Bloomberg News/Morning Consult, опубликованный 30 августа, показал, что Харрис либо лидирует, либо сравнялась с Трампом в каждом из этих штатов.

Наиболее заметных кандидатов от третьих партий четверо.

Роберт Кеннеди-младший

Племянник экс-президента Джона Кеннеди. Он сделал себе имя как юрист по делам по защите окружающей среды. Однако впоследствии стал известен как сторонник и популяризатор теорий заговора и антивакцинатор.

Кеннеди-младший впервые принял участие в выборах в апреле 2023 года, бросив вызов президенту Джо Байдену на праймериз Демократической партии. Когда стало ясно, что партия не поддержит Кеннеди, он решил баллотироваться самостоятельно.

Во время своей кампании Кеннеди обращался к избирателям, недовольным как Демократической, так и Республиканской партиями. Он часто обвинял Байдена и Трампа в увеличении государственных расходов, продолжении участия США в иностранных конфликтах и проведении политики, выгодной крупным корпорациям.

Политик обещал прекратить поддержку Украины со стороны США и вести переговоры о прекращении российско-украинской войны. Он также обещал на пять лет ввести запрет на лоббирование для бывших чиновников. А в первый день своего пребывания в должности планировал подписать распоряжение о том, что "любой лгущий" государственный служащий потеряет работу.

23 августа Кеннеди фактически приостановил свое участие в выборах и поддержал Дональда Трампа. В то же время он удалит свое имя из бюллетеня только в десяти штатах, которые, вероятно, решат результаты выборов и останется кандидатом в других штатах. Кеннеди стал членом переходной команды, которая поможет Трампу с назначениями на ключевые посты в случае победы.

Этот кандидат с общенациональным рейтингом около 3% за последние месяцы забирал голоса именно у Трампа, поэтому его снятие с выборов наиболее выгодно именно республиканцу. Часть сторонников Кеннеди проголосует за Трампа, надеясь, что их кандидат получит должность во власти, однако другая группа вообще может не прийти на выборы.

Чейз Оливер – анти-трамп

Кандидат от либертарианской партии. 38-летний Оливер будет самым молодым участником президентской гонки. Он также единственный открытый гей среди кандидатов.

В ходе предвыборной кампании пропагандирует идеи гражданских свобод и усиление местного самоуправления. Чейз Оливер критикует преимущественно Трампа, за рост национального долга США и наковдные локдауны в течение четырех лет предыдущего президентства. Впрочем, как ни странно, такая риторика опосредованно играет Трампу играет на руку, ведь Оливер оттягивает голоса Камалы Харрис.

В недавнем опросе Monmouth University 1% демократов заявили, что поддержат Оливера на выборах по сравнению с практически полным отсутствием поддержки среди республиканцев.

Корнел Уэст – левый мыслитель

70-летний профессор, один из самых влиятельных американских левых мыслителей. известен своей борьбой за гражданские права меньшинств, а также критикой крупных корпораций и неолиберализма. Как актер сыграл в десятках фильмов. В частности, "советника Уэста" в фильмах "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция". Уэст планировал баллотироваться от Партии зеленых, однако решил идти на выборы самостоятельно.

Один из ключевых пунктов его программы – полное прекращение всех вооруженных конфликтов, где США поддерживают одну из сторон, включая войну России против Украины и Израиля против террористов ХАМАС. Уэст также выступает за ликвидацию НАТО.

Недавний опрос ABC News и Ipsos показал, что Уэста поддерживает около 1% избирателей, приверженных демократам. В то же время, он может отобрать у Камалы Харрис больше голосов молодежи с левыми взглядами, которая не удовлетворена поддержкой Израиля со стороны демократов.

Джил Стайн – эко-активистка

73-летняя выпускница Гарварда. Баллотировалась в президенты США от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах, ранее дважды пыталась стать губернатором штата Массачусетс, где с конца 90-х занялась активистской деятельностью.

Стайн предлагает климатическую политику, которая идет дальше, чем "Новый зеленый курс" прогрессивных демократов, побуждая США достичь нулевых выбросов углерода в более сжатые сроки. Кандидат предлагает закрыть большинство военных баз США за рубежом и прекратить поставки оружия. Еще одно ее предложение - снять экономические санкции, наносящие ущерб мирному населению, в том числе с Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Как и Уэст, Стайн имеет общенациональные рейтинги около 1%. Однако опрос Marquette University Law School poll показал, что Стайн получила 6% голосов колеблющихся демократов, что является ее наивысшим уровнем поддержки среди любой группы партийного спектра. Она не взяла ничего ни от одной республиканской группы. При этом среди американских мусульман ее поддержка составляет 29%, столько же поддерживают Камалу Харрис. Эта категория избирателей всего в США насчитывает 2,5 млн человек, но особенно важна в "шатком" штате Мичиган, где компактно проживают арабо-американцы.

В некоторых штатах демократы пытаются противодействовать выдвижению кандидатов от других партий, чтобы те не отбирали голоса у Камалы Харрис. К примеру, в штате Висконсин сотрудник Национального комитета Демократической партии Дэвид Стрэндж пытался устранить Стайн по голосованию через суд, поскольку у Партии зеленых нет представительства в штате. Суд отказался устранять Стайн. Более того, после инцидента кандидат от зеленых заявил, что продолжит кампанию и не будет снимать свою кандидатуру до самих выборов.