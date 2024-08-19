Козир для Трампа. Чому проблема нелегальної міграції важлива на виборах у США

Проблема нелегальної міграції поряд зі зростанням вартості життя та дозволами на аборти залишається у топі головних тем на виборах у США.

РБК-Україна пояснює , як її використовують кандидати у президенти Камала Гарріс та Дональд Трамп.

ЗМІСТ

Чому нелегальна міграція є проблемою для США

США завжди були країною мігрантів. За даними Pew Research Center, сьогодні народжені поза межами США становлять 13,8% населення. Це приблизно втричі більше порівняно з 4,7% у 1970-му. Однак все ще менше за рекордні 14,8% у 1890 році.

Проблему створює не сам притік іммігрантів, а збільшення частки нелегалів, більшість з яких прибуває через кордон з Мексикою.

Уряд США не публікує дані про кількість мігрантів, які нелегально в'їжджають і залишаються в країні. Однак прикордонно-митна служба фіксує випадки, коли її агенти зустрічають мігрантів під час спроби нелегального перетину кордону. За час каденції Байдена і до квітня цього року таких нелегалів виявили 6,4 млн. У грудні минулого року на розгляді судів перебувало близько 3 млн справ щодо надання мігрантів притулку.

Це впливає і на суспільні настрої, адже нелегальні мігранти грають важливу роль у багатьох сферах, від ринку праці до злочинності. Опитування Gallup у червні цього року засвідчило, що 55% американців хочуть скоротити рівень імміграції - найвищий показник з 2001 року.

Проблема нелегальної міграції більш актуальна для південних штатів (так званого Сонячного пояса), що межують з Мексикою: Техас, Нью-Мексико, “хиткий” штат Арізона. Примітно, що проти нелегальної міграції виступають не лише білі американці, а й частина латиноамериканського населення, що потрапила у США легально.

Ситуація навколо нелегальних мігрантів загострилася в січні цього року, коли губернатор Техасу Грег Еббот, що належить до Республіканської партії, задіяв Нацгвардію штату та обмежив доступ федеральної прикордонної служби до ділянки кордону США з Мексикою. Його позицію підтримала влада 25 штатів, у яких губернатори є республіканцями.

Довгий час міграційна проблема блокувала і виділення допомоги Україні, адже демократи об'єднали в один законопроект, поряд із допомогою для Тайваню, Ізраїлю та України, й асигнування на посилення заходів проти незаконної міграції та зміцнення південного кордону США.

Зрештою законопроект розділили. За допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню Конгрес проголосував, а виділення додаткових коштів на стримування міграції досі не ухвалено.

Міграційна політика демократів та Камала Гарріс

Камала Гарріс є чинним віце-президентом США, тож на її імідж впливає все, що зроблено або не зроблено в сфері нелегальної імміграції протягом останніх чотирьох років. Тим більше, що Гарріс була персонально долучена до вирішення міграційної кризи.

Іміграційна політика Джо Байдена була зосереджена на скасуванні багатьох обмежувальних заходів, запроваджених Трампом під час його першого президентства.

Позиція демократів полягає у тому, що Байден прагнув створити більш гуманну та впорядковану імміграційну систему, наголошуючи на важливості єдності сім’ї та справедливого ставлення до іммігрантів. Приміром, його адміністрація припинила політику “нульової толерантності”, яка призвела до розлучення сімей. Також команда Байдена працювала над возз’єднанням родин, які постраждали від депортації одного або обох батьків.

Байден призначив Гарріс для вирішення “основної причини” імміграції з трьох країн Центральної Америки - Гондурасу, Сальвадору та Гватемали. Робота віце-президентки щодо імміграції була зосереджена на заохоченні американських компаній інвестувати в Центральну Америку. Другим напрямком роботи Гарріс було сприяння демократії та розвитку через дипломатичні ініціативи.

У березні 2024 року Білий дім заявив, що віце-президентка домоглася зобов’язання приватних компаній інвестувати понад 5 млрд доларів США для розширення економічних можливостей і зниження злочинності в регіоні. Однак це заходи на довгу перспективу. І загалом серед значної частини демократів та республіканців поширена думка, що Гарріс не впоралася із поставленим перед нею завданням.

На початку літа президент США видав два укази, що можуть змінити ситуацію.

Перший, від 4 червня, позбавляє нелегальних іммігрантів права на отримання притулку та передбачає їх прискорену депортацію до Мексики або країни походження. Цей захід діятиме доти, доки середня кількість затримань мігрантів не складе менше 1,5 тис. на день. Якщо цей показник знову перевищить 2,5 тис. осіб, дія указу відновиться.

Другий, від 18 червня, про “міграційну амністію” щодо нелегальних іммігрантів. Депортації більше не підлягають нелегали, які перебувають у шлюбі з американськими громадянами і проживають у країні не менше десяти років. За оцінками Білого дому, таких близько 550 тисяч.

Після висунення Гарріс у президенти США вона задекларувала зміну ставлення до міграційної проблеми на більш жорстке.

На початку серпня штаб Гарріс запустив ролик у якому вона намагається показати себе жорсткою у питанні міграції. У ньому нагадують, що політикиня боролася з наркокартелями та контрабандистами як прокурор, “підтримала найсуворішу міграційну реформу на посаді віце-президента” і тепер обіцяє найняти тисячі нових прикордонників.

Ба більше, на мітингу в Арізоні 9 серпня Гарріс заявила про необхідність провести масштабну імміграційну реформу, що включає “сильний кордон і заслужений шлях до громадянства".

Це суперечить її позиції під час президентських праймеріз демократів у 2020 році, коли Гарріс пропонувала декриміналізувати незаконний перехід кордону та надати нелегальним мігрантам доступ до бюджетних програм медичного страхування.

Що про міграційну проблему кажуть республіканці та Дональд Трамп

Трамп і республіканці загалом різко критикують імміграційну політику Байдена, стверджуючи, що вона є надто м’якою та сприяла сплеску незаконних перетинів кордону.

Байдена звинувачують у відмові від політики епохи Трампа, зокрема “Протоколів захисту мігрантів”, також відомих як політика “Залишатися в Мексиці”. Протоколи вимагали від шукачів притулку, які прибувають на південний кордон США, повертатися до Мексики, поки їх прохання про притулок розглядаються у судах.

Республіканці закликають відновити жорсткіші заходи безпеки на кордоні, посилити депортації та правоохоронні заходи для стримування нелегальної імміграції.

Водночас Трамп висміяв наказ Байдена від 4 червня як надто дрібні дії, вжиті надто пізно, і покликані принести Байдену політичні вигоди, а не вирішити проблему.

Ще цікаво, в нещодавньому інтерв’ю Ілону Маску Трамп пожартував, що проблема міграції навіть врятувала йому життя під час нещодавнього замаху. Він за кілька секунд до першого пострілу повернувся праворуч, щоб подивитися на таблицю з даними щодо нелегальної міграції. Це, за словами Трампа, вберегло його від прямого влучення кулі, що зачепила лише його вухо.

Команда Трампа налаштована і далі використовувати тему нелегальної міграції. Вона загалом емоційна, добре “заходить” республіканським виборцям і може відволікти від більш “слизьких” тем як то дозвіл на аборти чи зростання вартості життя.