Не лише Трамп. У графіку на США майже 20 зустрічей із світовими лідерами, - Зеленський

Глава держави наголосив, що Україна зможе багато чого зробили, якщо партнери будуть чути і підтримувати наші пропозиції, які реально наближають закінчення війни.

"Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН - різні заходи, зустрічі. Вже у графіку - майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів", - заявив президент.

Зеленський додав, що перші зустрічі будуть вже завтра. Окрім того, на тижні планується й зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Також президент знову анонсував саміт щодо повернення українських дітей і наголосив, що важлив, щоб цей тиждень налаштував світ на сильні дії.

"Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, - саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії - без сили мир не пануватиме", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ЄС загалом вже узгодив 19 пакет санкцій проти РФ і Україна розраховує, що його буде оперативно затвердять.

"Цими тижнями були санкції інших країн від Японії, Австралії до Британії. Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами. Тиск на всі російські схеми обходу санкцій, в тому числі через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск", - додав глава держави.