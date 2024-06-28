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Не лише у Тимошенка. Обшуки також пройшли у бізнесмена Голика

Фото: Юрій Голик (facebook.com y.golyk )
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Українські правоохоронці у четвер, 27 червня, провели обшуки не лише у колишнього заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Також обшуки пройшли у бізнесмена Юрія Голика.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів Юрій Голик.

Вчора низка українських ЗМІ повідомили, що нібито у бізнесмена та колишнього радника Дніпропетровської ОДА Юрія Голика проводять обшуки.

Сам бізнесмен підтвердив РБК-Україна, що у нього вдома проводили слідчі дії.

"Так, вчора ввечері провели обшук в будинку, де я живу. Однак на той час мене вдома не було. Також проводили обшуки на ще одній локації, де мене теж не було в момент обшуку. Коли я дізнався про те, що відбувається, повернувся і всебічно сприяв правоохоронним органам. Всі їхні вимоги виконав, поспілкувався. Жодних претензій з їхнього боку до мене не предʼявляли", - сказав бізнесмен.

У межах якого провадження проводили обшуки - невідомо. Національне антикорупційне бюро не коментувало ситуацію. Голик також відмовився повідомляти, в рамках якого провадження пройшли обшуки, посилаючись на правоохоронні органи.

 

Що цьому передувало

У четвер, 27 червня, українські ЗМІ повідомили про обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. У мережі заявляли, що співробітники НАБУ проводять обшуки у Тимошенка "в рамках справи про злив інформації в НАБУ".

Тимошенко підтвердив обшуки, але не вказав у рамках якої справи вони проходять.

За даними джерел РБК-Україна, слідчі дії проходили у рамках "справи про зливи НАБУ". Вона пов'язана з витоком інформації з Національного антикорупційного бюро фігурантам кримінальної справи про можливе розкрадання коштів у рамках "Великого будівництва".

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НАБУЮрій ГоликТимошенко