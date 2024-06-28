Голик подтвердил, что у него проводились обыски

Вчера ряд украинских СМИ сообщили, что якобы у бизнесмена и бывшего советника Днепропетровской ОГА Юрия Голика проводят обыски.

Сам бизнесмен подтвердил, что у него дома проводили следственные действия.

"Да, вчера вечером провели обыск в доме, где я живу. Однако в то время меня дома не было. Также проводили обыски еще на одной локации, где меня тоже не было в момент обыска. Когда я узнал о происходящем, вернулся и всесторонне содействовал правоохранительным органам. Все их требования выполнил, пообщался. Никаких претензий с их стороны ко мне не предъявляли", - сказал бизнесмен.

В рамках какого производства проводили обыски - неизвестно. Национальное антикоррупционное бюро не комментировало ситуацию. Голик также отказался сообщать, в рамках которого производство прошли обыски, ссылаясь на правоохранительные органы.