Не лише субсидія: Шуляк розповіла про міжнародну допомогу на оренду житла для ВПО

"Наразі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців разом з партнером в Україні БФ "Право на захист" надають грошову допомогу на оренду житла родинам вимушених переселенців. Насамперед йдеться про людей, які нещодавно переїхали з тимчасово окупованих територій або з прифронтових регіонів та місць, де проходять активні бої", - повідомила парламентарка.

Вона додала, що проєкт реалізовують у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Запорізькій областях.

"Це тимчасова підтримка родин ВПО, яка компенсує вартість оренди житла протягом шести місяців. Завдяки цьому родина має час адаптуватися на новому місці, знайти роботу та надалі самостійно орендувати помешкання", - зазначила Шуляк.

Зокрема допомогу можуть отримати:

Люди, які повернулися з-за кордону, живуть у місцях тимчасового проживання під загрозою виселення;

ВПО, які живуть у непристосованих для тривалого проживання помешканнях – дитсадках, школах, медзакладах;

Вимушені переселенці, які живуть у модульних містечках;

Родини ВПО, які орендують житло, але перебувають під ризиком виселення;

Ті, хто повернувся з-за кордону, але орендує помешкання з незадовільними житловими умовами.

"Учасники програми мають самостійно знайти собі житло та сплатити перші два місяці оренди. Цю суму їм повернуть. Загалом компенсація розрахована на 6 місяців", - наголосила Шуляк.

Вона також нагадала, що вимушені переселенці можуть скористатися і державною програмою субсидій на оренду житла для ВПО. Сума компенсації залежить від кількості членів родини, рівня їхнього доходу та вартості оренди у конкретному регіоні.

Ця програма не лише допомагає винаймати власне житло тим, хто з фінансових причин не може зробити це самостійно, але й захищає ВПО від різкої зміни орендних умов, адже орендні відносини оформлюють юридично.

Нагадаємо, нещодавно в Україні стартувала державна програма надання субсидій для оренди житла переселенцям. Зокрема, застосовується підхід, коли родина ВПО має витрачати на оренду житла не більше 20% сукупних доходів родини. Решту має покривати держава.