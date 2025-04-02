Не только субсидия: Шуляк рассказала о международной помощи на аренду жилья для ВПЛ

"Сейчас Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев вместе с партнером в Украине БФ "Право на защиту" предоставляют денежную помощь на аренду жилья семьям вынужденных переселенцев. Прежде всего речь идет о людях, которые недавно переехали с временно оккупированных территорий или из прифронтовых регионов и мест, где проходят активные бои", - сообщила парламентарий.

Она добавила, что проект реализуют в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.

"Это временная поддержка семей ВПЛ, которая компенсирует стоимость аренды жилья в течение шести месяцев. Благодаря этому семья имеет время адаптироваться на новом месте, найти работу и в дальнейшем самостоятельно арендовать жилье", - отметила Шуляк.

В частности помощь могут получить:

Люди, которые вернулись из-за границы, живут в местах временного проживания под угрозой выселения;

ВПЛ, которые живут в неприспособленных для длительного проживания помещениях - детсадах, школах, медучреждениях;

Вынужденные переселенцы, которые живут в модульных городках;

Семьи ВПЛ, которые арендуют жилье, но находятся под риском выселения;

Те, кто вернулся из-за границы, но арендует жилье с неудовлетворительными жилищными условиями.

"Участники программы должны самостоятельно найти себе жилье и оплатить первые два месяца аренды. Эту сумму им вернут. В целом компенсация рассчитана на 6 месяцев", - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что вынужденные переселенцы могут воспользоваться и государственной программой субсидий на аренду жилья для ВПЛ. Сумма компенсации зависит от количества членов семьи, уровня их дохода и стоимости аренды в конкретном регионе.

Эта программа не только помогает снимать собственное жилье тем, кто по финансовым причинам не может сделать это самостоятельно, но и защищает ВПЛ от резкого изменения арендных условий, ведь арендные отношения оформляют юридически.

Напомним, недавно в Украине стартовала государственная программа предоставления субсидий для аренды жилья переселенцам. В частности, применяется подход, когда семья ВПЛ должна тратить на аренду жилья не более 20% совокупных доходов семьи. Остальное должно покрывать государство.