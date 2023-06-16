ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вночі атакувала Україну "Шахедами", всі ворожі дрони були збиті

Новость на русском →
П'ятниця 16 червня 2023 06:46
РФ вночі атакувала Україну "Шахедами", всі ворожі дрони були збиті Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Росія для чергової атаки України використала дрони-камікадзе типу Shahed цієї ночі. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були збиті.

Про це 16 червня повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Цієї ночі Російська Федерація зробила черговий авіаційний удар по Україні - задіяла 2 іранські ударні БпЛА типу "Shahed"", - йдеться у заяві.

Усі дрони противника були виявлені та успішно знищені нашою ППО, додали у військовому командуванні.

Нагадаємо, що близько півночі в південних, а також північних областях України було оголошено повітряну тривогу, і в командуванні Повітряних сил повідомили про групу ударних безпілотників противника, а також попередили про загрозу ракетних атак.

Втім, незабаром тривога була скасована.

Нічні атаки по Україні

Війська РФ минулої ночі завдали удару по Україні, використовуючи ракети та "Шахеди".

Так, в Одеській області нашою ППО були знищені всі 13 дронів, також під удар знову потрапив Кривий Ріг. Там є влучання по двох промислових підприємствах, одна людина отримала поранення. Ще декілька дронів було знищено під Харковом.

Загалом тоді окупанти випустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронів ПВО Війна Росії проти України
NEWS
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом