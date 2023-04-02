Не лише Саудівська Аравія. Країни-члени ОПЕК+ добровільно скорочують видобуток нафти

Неочікувані добровільні скорочення почнуться з травня.

Кувейт оголосив про скорочення на 128 тисяч барелів на день, Оман оголосив про скорочення на 40 тисяч барелів на день, а Алжир заявив, що скоротить виробництво на 48 тисяч барелів на день. Казахстан також скоротить видобуток на 78 тисяч барелів на добу.

Заступник прем'єр-міністра Росії Олександр Новак також заявив, що Москва продовжить добровільне скорочення видобутку на 500 тисяч барелів на добу до кінця 2023 року. Москва оголосила про ці скорочення в односторонньому порядку в лютому після введення західних цінових обмежень.

Зазначимо, що в ОПЕК+ входять Алжир, Ангола, Екваторіальна Гвінея, Габон, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Республіка Конго, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела.

Нагадаємо, Саудівська Аравія з травня знизить видобуток нафти на 500 тисяч барелів на день.

Додамо, що середня ціна на нафту основної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до 49,56 долара за барель. Це в 1,86 раза нижче, ніж у лютому 2022 року.

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