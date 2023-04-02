Не только Саудовская Аравия. Страны-члены ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти

Неожиданные добровольные сокращения начнутся с мая.

Кувейт объявил о сокращении на 128 тысяч баррелей в день, Оман объявил о сокращении на 40 тысяч баррелей в день, а Алжир заявил, что сократит производство на 48 тысяч баррелей в день. Казахстан также сократит добычу на 78 тысяч баррелей в сутки.

Заместитель премьер-министра России Александр Новак также заявил, что Москва продлит добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Москва объявила об этих сокращениях в одностороннем порядке в феврале после введения западных ценовых ограничений.

Отметим, что в ОПЕК+ входят Алжир, Ангола, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Республика Конго, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.

Напомним, Саудовская Аравия с мая снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день.

Добавим, что средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 упала до 49,56 долларов за баррель. Это в 1,86 раза ниже чем в феврале 2022 года.

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