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Не лише Санду. До Києва сьогодні приїхав глава Європейської ради

Фото: голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва 21 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 21 листопада, до Києва, окрім президента Молдови Маї Санду, приїхав і голова Європейської ради Шарль Мішель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Приємно повернутися до Києва - серед друзів", - написав він.

Голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва 21 листопада (twitter.com/CharlesMichel)

Що відомо про візит

Про те, що голова Європейської ради Шарль Мішель приїде до Києва 21 листопада, писало видання Politico чотири дні тому. Джерела видання заявляли, що Мішель відвідає Україну в день пам'яті про протести на Майдані, які розпочалися 21 листопада 2013 року.

Як зазначила президент Молдови Мая Санду, їхній візит із Мішелем збігся невипадково - на порядку денному обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до ЄС.

Нагадаємо, ці візити відбуваються напередодні саміту Європейської ради, що відбудеться у грудні. В ході нього лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

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ЕвросоюзШарль Мишель