Не только Санду. В Киев сегодня приехал глава Европейского совета

"Приятно вернуться в Киев - среди друзей", - написал он.

Глава Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев 21 ноября (twitter.com/CharlesMichel)

Что известно о визите

О том, что глава Европейского совета Шарль Мишель приедет в Киев 21 ноября писало издание Politico четыре дня назад. Источники издания заявляли, что Мишель посетит Украину в день памяти о протестах на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.

Как отметила президент Молдовы Майя Санду, их визит с Мишелем совпал неслучайно - на повестке дня обсуждение следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС.

Напомним, эти визиты проходят в преддверии саммита Европейского совета, который состоится в декабре. В ходе него лидеры ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.