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Не только Санду. В Киев сегодня приехал глава Европейского совета

Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев 21 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 21 ноября, в Киев, помимо президента Молдовы Майи Санду приехал и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Приятно вернуться в Киев - среди друзей", - написал он.

Глава Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев 21 ноября (twitter.com/CharlesMichel)

Что известно о визите

О том, что глава Европейского совета Шарль Мишель приедет в Киев 21 ноября писало издание Politico четыре дня назад. Источники издания заявляли, что Мишель посетит Украину в день памяти о протестах на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.

Как отметила президент Молдовы Майя Санду, их визит с Мишелем совпал неслучайно - на повестке дня обсуждение следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС.

Напомним, эти визиты проходят в преддверии саммита Европейского совета, который состоится в декабре. В ходе него лидеры ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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ЕвросоюзШарль Мишель