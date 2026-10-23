Не лише російські атаки: що гальмує український експорт через Дунай

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На початку вересня біля Сулінського каналу очікували близько 80 суден, деякі з них не могли пройти до 17 діб. Кожен день простою збільшує витрати на пальне, фрахт та утримання екіпажу, а отже - вартість експорту.

Чому Дунай не справляється з навантаженням

Влітку Росія посилила атаки на портову інфраструктуру та судноплавство. Через обстріли Одеси, Чорноморська й Південного частина вантажопотоків знову перемістилася на Дунай. Додаткове навантаження створив сезон збору врожаю, коли зростають обсяги зерна, яке потрібно відправити на зовнішні ринки.

Водночас дунайський маршрут має фізичні обмеження. На роботу Сулінського каналу впливають пропускна спроможність, рівень води та погодні умови: за несприятливих обставин рух суден може повністю зупинятися.

"Дунай не здатний переробляти ту кількість вантажів, яку виробляє Україна", - зазначив заступник генерального директора стивідорної компанії "Бруклін-Київ" Сергій Нікулін.

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Хто формує чергу суден

Сулінський канал перебуває під управлінням румунської Адміністрації Нижнього Дунаю (AFDJ), яка забезпечує проходження суден. З українського боку заявки координує Адміністрація морських портів України (АМПУ): вона отримує дані від портових операторів, морських агентів та адміністрацій портів і передає їх румунській стороні через систему Primus.

Основний критерій черговості - дата підтвердження портом готовності прийняти судно. Для заходу потрібні підтверджений вантаж і вільний причал. Водночас окремі категорії суден, зокрема контейнеровози, газовози та судна з небезпечними вантажами або худобою, можуть отримувати пріоритет.

Журналісти проаналізували й постанову Кабміну №212 від 6 березня 2022 року, яка визначає повноваження Адміністрації судноплавства. Документ передбачає державне регулювання, нагляд і забезпечення безпеки судноплавства, а також дипломування моряків. Прямих повноважень формувати чергу на Сулінському каналі в ньому немає.

Що відомо про звинувачення

22 серпня народна депутатка Анна Скороход заявила, що за можливість завантажити або розвантажити судно без очікування могли вимагати до 10 тис. доларів. 8 вересня вона оприлюднила нові звинувачення - цього разу йшлося про 30-50 тис. доларів за місце в черзі на вході до Дунаю. У публічних повідомленнях фігурувало ім’я керівника Адміністрації судноплавства Сергія Гурського.

Автори розслідування проаналізували публікації, що з’явилися після заяв депутатки. За їхніми висновками, більшість матеріалів переказувала її дописи, не наводячи власних доказів.

У досліджених публікаціях журналісти не знайшли підтверджень конкретних платежів, листування, свідчень компаній або даних про судна, за прохід яких нібито вимагали гроші.

10 вересня асоціація "Укрпорт" заявила, що не має підтвердженої інформації про такі платежі. Нікулін також повідомив, що йому не відомі випадки хабарів за проходження черги.

За словами голови наглядової ради громадської спілки "Морський кластер" Артема Ващиленка, організація теж не отримувала повідомлень про подібні випадки.

Що перевіряють у роботі Адміністрації судноплавства

9 вересня Кабмін відкрив дисциплінарне провадження щодо Сергія Гурського та відсторонив його від виконання обов’язків. Тимчасово керувати відомством доручили Сергію Максимову.

Підставою стали можливі порушення в роботі адміністрації, зокрема в організації судноплавства та дипломуванні моряків. Комісія з питань вищого корпусу державної служби має поінформувати уряд про результати перевірки до 23 жовтня.

Проблеми з дипломуванням моряків виникли задовго до призначення Гурського. Наприкінці 2022 року уряд запровадив новий порядок дипломування, який мав зменшити корупційні ризики в окремих процедурах.

Представники галузі також відзначають цифровізацію та спрощення деяких адміністративних послуг, хоча говорити про завершення реформи зарано.

Таким чином, затримки на Дунаї мають кілька підтверджених причин - від російських атак до обмежень каналу та сезонного зростання вантажопотоків. Водночас публічні звинувачення щодо черги не підкріплені доказами, наведеними в досліджених журналістами матеріалах. Встановити, чи були порушення та хто може нести за них відповідальність, мають офіційні перевірки.