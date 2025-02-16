Не лише "рідкісноземи". США наполягають на ширшому контролі українських ресурсів, - WP

Видання з посиланням на сім осіб, знайомих з перебігом переговорів, зазначає, що Україна працює над контрпропозицією для США щодо доступу до ресурсів, але з посиленими американськими гарантіями безпеки.

Як пише WP, вимога США щодо передачі контролю над 50% корисних копалин обурила представників України і Європи.

За словами трьох високопоставлених українських чиновників, двох європейських дипломатів і ще двох людей, знайомих із ситуацією, запит від США надійшов, коли міністр фінансів Скотт Бессент відвідав Київ цього тижня, ставши першим урядовцем адміністрації Дональда Трампа, який зустрівся з українським лідером.

При цьому один з українських високопосадовців заявив виданню, що Україна отримала пропозицію США щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Під час зустрічі Бессент нібито полягав на підписанні угоди, але Зеленський відмовився.

За словами одного з українських радників, США наполягають на контролі над більшим спектром матеріалів, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.