Не только "редкоземы". США настаивают на более широком контроле украинских ресурсов, - WP

Издание со ссылкой на семь человек, знакомых с ходом переговоров, отмечает, что Украина работает над контрпредложением для США по доступу к ресурсам, но с усиленными американскими гарантиями безопасности.

Как пишет WP, требование США о передаче контроля над 50% полезных ископаемых возмутило представителей Украины и Европы.

По словам трех высокопоставленных украинских чиновников, двух европейских дипломатов и еще двух людей, знакомых с ситуацией, запрос от США поступил, когда министр финансов Скотт Бессент посетил Киев на этой неделе, став первым чиновником администрации Дональда Трампа, который встретился с украинским лидером.

При этом один из украинских чиновников заявил изданию, что Украина получила предложение США по соглашению только за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Во время встречи Бессент якобы настаивал на подписании соглашения, но Зеленский отказался.

По словам одного из украинских советников, США настаивают на контроле над большим спектром материалов, включая редкие металлы и стратегические материалы. Речь идет о литии, графите и уране, которые иногда путают с редкоземельными ископаемыми.