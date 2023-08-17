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Не лише ракети. У Повітряних силах розповіли про російське озброєння з іноземними компонентами

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстрілюють Україну за допомогою озброєння з іноземними компонентами. При цьому йдеться не лише про ракети чи дрони, а й про авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на телемарафоні.

За його словами, Україна має вцілілі уламки російського озброєння. Спеціальні центри досліджень проводять аналіз обладнання, яке у них знаходиться.

"Країнам Заходу, мабуть, і показували, що ось ракета, ось дрон, ось запчастина, ось фірма яка її робить. Але, на жаль, продовжують ці запчастини якось доходити до країни-окупанта", - сказав він.

При цьому, за його словами, йдеться не лише про "Шахеди", адже Росія також виробляє ракети й гелікоптери, зокрема Ка-52.

"Ну і також літаки з конвеєра сходять, там теж потрібні технології. Росія не має таких технологій сьогодні у себе, щоб їх створювати самою. Тому санкції треба не лише оголошувати, а й контролювати і впливати на цей процес усім разом світовим лідерам, які можуть на це вплинути", - додав речник.

Ракети з іноземними компонентами

В уламках ракет, якими Росія б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

Зокрема, 15 серпня окупанти обстріляли Україну зробленими цього року Х-101. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем. Це говорить про те, що країна-агресор, попри санкції, все ж може отримувати критичні компоненти та виготовляти ракети.

Раніше Ігнат заявив, що Росія ще має в запасі сотні ракет різних типів.

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