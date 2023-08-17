Не только ракеты. В Воздушных силах рассказали о российском вооружении с иностранными компонентами

По его словам, у Украины есть уцелевшие обломки российского вооружения. Специальные центры исследований проводят анализ находящегося в них оборудования.

"Странам Запада, видимо, и показывали, что вот ракета, вот дрон, вот запчасть, вот фирма, которая ее делает. Но, к сожалению, продолжают эти запчасти как-то доходить до страны-оккупанта", - сказал он.

При этом, по его словам, речь идет не только о "Шахедах", ведь Россия также производит ракеты и вертолеты, в частности Ка-52.

"Ну и также самолеты с конвейера сходят, там тоже нужны технологии. У России нет таких технологий сегодня у себя, чтобы их создавать самой. Поэтому санкции нужно не только объявлять, но и контролировать и влиять на этот процесс всем вместе мировым лидерам, которые могут на это повлиять", - добавил спикер.

Ракеты с иностранными компонентами

В обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

В частности, 15 августа оккупанты обстреляли Украину сделанными в этом году Х-101. Подобные ракеты содержат 30 иностранных микросхем. Это говорит о том, что страна-агрессор, несмотря на санкции, все же может получать критические компоненты и производить ракеты.

Ранее Игнат заявил, что Россия еще имеет в запасе сотни ракет разных типов.

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