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Не один Проведель. Немец-пенальтист и три ноунейма: все вратари-голеадоры Лиги чемпионов

Рим, Среда 20 сентября 2023 13:33
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Не один Проведель. Немец-пенальтист и три ноунейма: все вратари-голеадоры Лиги чемпионов Фото: Иван Проведель (в центре) летит в объятия "орлов" (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер римского "Лацио" Иван Проведель стал главным героем первого вечера группового этапа Лиги чемпионов. На последней минуте добавленного арбитром времени он эффектным голом спас ничью в поединке с мадридским "Атлетико".

Коротко о голевых подвигах вратарей в Лиге чемпионов – в подборке РБК-Украина.

"Стадио Олимпико", 19 сентября, 1-й тур основной сетки главного еврокубка. Арбитр добавил ко второму тайма четыре минуты, а местный "Лацио" уступает "матрасникам" из Мадрида. Пошла уже пятая минута, когда "орлы" получили право на угловой.

Исполнять стандарт с левого фланга взялся Катальди. Однако навес хавбека получился неудачным – оборона "Атлетико" выбила мяч на фланг. Там сферу снова подхватил Катальди и отдал на угол штрафной на Луиса Альберто, а тот наугад выполнил навес в район вратарской. Но туда влетел кипер римлян Проведель и головой вколотил мяч в сетку – 1:1 в итоге!

Итальянский вратарь стал первым с 2009 года стражем ворот, которому удалось забить в Лиге чемпионов. Тогда способности форварда проявил турецко-бельгийский голкипер "Стандарда" из Льежа Синан Болат. В противостоянии с нидерландским АЗ "Алкмаар" он пошел на подачу штрафной и в высоком прыжке головой отправил мяч в сетку. Тот матч тоже завершился вничью 1:1.

Самым результативным же кипером в истории турнира остается Ханс-Йорг Бутт. Прославленный пенальтист в разные годы защищал цвета "Гамбурга", леверкузенского "Байера" и мюнхенской "Баварии". В Лиге чемпионов немец успел забить в составе каждого из этих китов Бундеслиги, а расстояние между первым и третьим голами составило 7 лет (2000, 2002, 2007). Открыл счет голам Бутт против самого Эдвина ван дер Сара.

Еще двое голкиперов забивали в квалификации Лиги чемпионов. Болгарин Димитар Иванков в сезоне 2000/01 дважды наказывал с одиннадцатиметровой отметки люксембургский "Дюделанж", защищая цвета софийского "Левски". В свою очередь игериец Винсент Эньеама в 2010 году с пенальти помог тель-авивскому "Хапоэлю" одолеть "Зальцбург" в плей-офф квалификации.

Неприятный бонус. А самый известный для украинских болельщиков гол вратаря случился в Кубке УЕФА 2006/07. На последних секундах ответного матча 1/8 финала донецкий "Шахтер" упустил подключение на стандарт голкипера "Севильи" Андреса Палопа. Испанец головой отправил мяч в сетку и перевел игру в овертайм, где украинский гранд потерпел досадное поражение.

К слову, накануне "Шахтер" потерпел поражение от "Порту" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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