Не лише пил. Мешканців Києва та області попередили про погіршення якості повітря

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Причини погіршення якості повітря

Посилаючись на дані Укргідрометцентру, в екологічній інспекції розповіли, що станом на вівторок, 1 жовтня, пил із Каспійської низовини був принесений вітровими потоками на територію:

Київської області

Житомирської області

північної частини Вінницької області

"Супутникові дані свідчать про потужну пилову бурю на захід від Каспійського моря через підвищення швидкості вітру. Це сприяє поширенню пилу, який осідатиме на території України. Найбільшу концентрацію пилових частинок очікують у східних, північних областях, а також у Полтавській та Дніпропетровській областях", - розповіли українцям.

Поширення пилу (ілюстрація: stolreg.dei.gov.ua)

Уточнюється, що це - лише одна з причин погіршення якості повітря, адже спеціалісти фіксують також дим, що надходить з північного напрямку.

"Додатковим чинником є масштабні лісові пожежі, що тривають на території Росії, продукти горіння яких переміщуються південно-східним вітром на територію України", - пояснили експерти.

Зазначається, що обидва ці джерела забруднення вже охопили Київщину та залишатимуться в повітрі впродовж кількох наступних днів.

Крім того, мешканців Київщини попередили про значні ризики виникнення та поширення пожеж в екосистемах (на тлі погодних умов).

Так, за прогнозами Укргідрометцентру, з 1 по 3 жовтня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки (за винятком районів Тетерева та Чорнобиля).

Коли ситуація з якістю повітря може покращитись

Згідно з прогнозами, така ситуація зберігатиметься щонайменше до п'ятниці, 4 жовтня, коли зміна напрямку вітру на південний та західний може призвести до часткового покращення якості повітря.

Уточнюється, що пил потраплятиме на територію України хвилями, що призводить до коливань рівня видимості та якості повітря.

"Поєднання пилу та диму обумовлене різними вітровими потоками: на поверхні діє північний потік, який приносить дим із північного сходу, тоді як на висоті переважає південно-східний потік, який несе пил", - пояснили в екологічній інспекції.

Зазначимо, що стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:

або на карті за посиланням

або в додатку "Київ Цифровий"

Тим часом інформацію про якість повітря та рівень радіаційного фону в інших регіонах України можна відстежувати в режимі реального часу на порталі "ЕкоЗагроза".

Як українцям вберегти здоров'я

Українцям нагадали, що пилові бурі можуть спричинити:

погіршення видимості (що створює небезпеку для дорожнього руху)

негативний вплив на здоров'я населення

"Дрібнодисперсний пил (PM2.5 і PM10) може проникати в дихальні шляхи, викликаючи подразнення, особливо у людей з хронічними захворюваннями дихальної системи", - пояснили громадянам.

З огляду на це, Державна екологічна інспекція столичного округу рекомендує:

уникати перебування на відкритому повітрі під час пилової бурі (особливо особам із захворюваннями дихальних шляхів)

тримати вікна зачиненими

використовувати очищувачі повітря в приміщеннях

виходити на вулицю в захисних масках або респіраторах (за необхідності)

Водіям також радять бути особливо обережними - через знижену видимість на дорогах.