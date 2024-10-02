Не только пыль. Жителей Киева и области предупредили об ухудшении качества воздуха

Пыль из Каспийской низменности добралась до Киевской области и столицы Украины. Однако ухудшение качества воздуха могут фиксировать не только из-за этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции столичного округа.
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Ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в экологической инспекции рассказали, что по состоянию на вторник, 1 октября, пыль из Каспийской низменности была принесена ветровыми потоками на территорию:
"Спутниковые данные свидетельствуют о мощной пылевой буре западнее Каспийского моря из-за повышения скорости ветра. Это способствует распространению пыли, которая будет оседать на территории Украины. Наибольшую концентрацию пылевых частиц ожидают в восточных, северных областях, а также в Полтавской и Днепропетровской областях", - рассказали украинцам.
Распространение пыли (иллюстрация: stolreg.dei.gov.ua)
Уточняется, что это лишь одна из причин ухудшения качества воздуха, ведь специалисты фиксируют также дым, поступающий с северного направления.
"Дополнительным фактором являются продолжающиеся на территории России масштабные лесные пожары, продукты горения которых перемещаются юго-восточным ветром на территорию Украины", - объяснили эксперты.
Отмечается, что оба эти источника загрязнения уже охватили Киевскую область и будут оставаться в воздухе в течение нескольких следующих дней.
Кроме того, жителей Киевской области предупредили о значительных рисках возникновения и распространения пожаров в экосистемах (на фоне погодных условий).
Так, по прогнозам Укргидрометцентра, с 1 по 3 октября в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности (за исключением районов Тетерева и Чернобыля).
Согласно прогнозам, такая ситуация будет сохраняться, по меньшей мере, до пятницы, 4 октября, когда изменение направления ветра на южный и западный может привести к частичному улучшению качества воздуха.
Уточняется, что пыль будет попадать на территорию Украины волнами, что приводит к колебаниям уровня видимости и качества воздуха.
"Сочетание пыли и дыма обусловлено разными ветровыми потоками: на поверхности действует северный поток, который приносит дым с северо-востока, тогда как на высоте преобладает юго-восточный поток, несущий пыль", - объяснили в экологической инспекции.
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
Между тем, информацию о качестве воздуха и уровне радиационного фона в других регионах Украины, можно отслеживать в режиме реального времени на портале "ЕкоЗагроза".
Украинцам напомнили, что пылевые бури могут повлечь за собой:
"Мелкодисперсная пыль (PM2.5 и PM10) может проникать в дыхательные пути, вызывая раздражение, особенно у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы", - объяснили гражданам.
Учитывая это, Государственная экологическая инспекция столичного округа рекомендует:
Водителям также советуют быть особенно осторожными - из-за пониженной видимости на дорогах.
Напомним, утром понедельника, 30 сентября, некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было увидеть, что воздух изменил "цвет". Представители местных властей рекомендовали людям беречь здоровье, ограничить пребывание на улице и закрыть окна.
Несколько позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что пылевая буря пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности и рассказали, в каких областях Украины оседает эта мелкая пыль.
Эксперты отметили, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.
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