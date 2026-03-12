Не лише підготовка до НМТ: у МОН розповіли, як працює "нульовий курс"

Головне: На "нульовий курс" вже зараховано 1 027 слухачів , а загальна кількість заявок сягнула 2 460.

, а загальна кількість заявок сягнула 2 460. Навчання стартувало у 46 закладах вищої освіти , загалом у проєкті беруть участь 90 університетів.

, загалом у проєкті беруть участь 90 університетів. Програма включає 360 годин підготовки до НМТ , психологічну підтримку та українознавчий компонент.

, психологічну підтримку та українознавчий компонент. Більшість слухачів (573 особи) обрали дистанційний формат навчання .

. Проєкт допомагає адаптуватися абітурієнтам, які перебували в окупації або за кордоном.

Хто вже навчається: статистика

За словами Трофименка, станом на 4 березня 2026 року (згідно з даними, опрацьованими до 10 березня), до навчання залучено 1 027 слухачів. Серед них 220 осіб належать до пільгових категорій, решта - 807 - до загальних.

Формати навчання розподілилися так:

дистанційно - 573 слухачі;

- 573 слухачі; денний формат - 454 слухачі.

Він також розповів, що адміністративна підготовка проєкту завершена майже повністю. Із 90 ЗВО, що увійшли до переліку (серед яких 84 державні виші МОН, а також 3 приватні та один комунальний заклади), 86 уже підписали договори. Наразі запуск нових груп залежить від індивідуального темпу кожного університету.

Більше ніж підготовка до тестів

У МОН наголошують, що цей інструмент не можна сприймати як звичайну спробу "підтягнути НМТ". Це керований вхід у систему вищої освіти для тих, хто випав із нормального освітнього маршруту через війну чи перебування на ТОТ.

Програма курсу складається з чотирьох ключових елементів:

академічний блок - щонайменше 360 годин занять із предметів НМТ;

щонайменше 360 годин занять із предметів НМТ; профорієнтація - допомога у виборі четвертого предмета для тестування;

допомога у виборі четвертого предмета для тестування; українознавство - спеціальний компонент для тих, хто навчався за кордоном або в окупації;

спеціальний компонент для тих, хто навчався за кордоном або в окупації; ментальна допомога - психологічна підтримка в межах проєкту "Ти як?".

Завдяки такому підходу абітурієнти отримують не лише знання, а й необхідну адаптацію до студентського життя.