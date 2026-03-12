RU

Общество Образование Деньги Изменения

Не только подготовка к НМТ: в МОН рассказали, как работает "нулевой курс"

18:28 12.03.2026 Чт
3 мин
В МОН назвали ключевые элементы подготовки к поступлению в условиях войны
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: Обучение на "нулевом курсе" (Getty Images)

Часть украинских вузов уже начала обучение на "нулевом курсе". Программа рассчитана на абитуриентов, которые нуждаются в дополнительной подготовке перед поступлением в вузы.

Об этом сообщил заместитель министра образования Николай Трофименко в ходе встречи с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: Жилье и +15 баллов к поступлению. Как работает "нулевой курс" в ведущих вузах Украины

Главное:

  • На "нулевой курс" уже зачислено 1 027 слушателей, а общее количество заявок достигло 2 460.
  • Обучение стартовало в 46 учреждениях высшего образования, всего в проекте участвуют 90 университетов.
  • Программа включает 360 часов подготовки к НМТ, психологическую поддержку и украиноведческий компонент.
  • Большинство слушателей (573 человека) выбрали дистанционный формат обучения.
  • Проект помогает адаптироваться абитуриентам, которые находились в оккупации или за рубежом.

Кто уже учится: статистика

По словам Трофименко, по состоянию на 4 марта 2026 года (согласно данным, обработанным до 10 марта), к обучению привлечено 1 027 слушателей. Среди них 220 человек относятся к льготным категориям, остальные - 807 - к общим.

Форматы обучения распределились так:

  • дистанционно - 573 слушателя;
  • дневной формат - 454 слушателя.

Он также рассказал, что административная подготовка проекта завершена почти полностью. Из 90 ЗВО, вошедших в перечень (среди которых 84 государственных вуза МОН, а также 3 частных и одно коммунальное заведение), 86 уже подписали договоры. Сейчас запуск новых групп зависит от индивидуального темпа каждого университета.

Больше чем подготовка к тестам

В МОН отмечают, что этот инструмент нельзя воспринимать как обычную попытку "подтянуть НМТ". Это управляемый вход в систему высшего образования для тех, кто выпал из нормального образовательного маршрута из-за войны или пребывания на ВОТ.

Программа курса состоит из четырех ключевых элементов:

  • академический блок - не менее 360 часов занятий по предметам НМТ;
  • профориентация - помощь в выборе четвертого предмета для тестирования;
  • украиноведение - специальный компонент для тех, кто учился за рубежом или в оккупации;
  • ментальная помощь - психологическая поддержка в рамках проекта "Ты как?".

Благодаря такому подходу абитуриенты получают не только знания, но и необходимую адаптацию к студенческой жизни.

Ранее РБК-Украина писало, что приоритет на бюджетные на "нулевой курс" места будут предоставлять ветеранам, военным, людям с оккупированных или прифронтовых территорий и тем, кто не смог сдать НМТ по объективным причинам. Для других абитуриентов обучение возможно на контрактной основе, но стоимость не должна превышать 3 000 гривен в месяц.

Также мы писали, что МОН призвало университеты помогать абитуриентам с регистрацией на НМТ-2026. Вузам предлагают сделать регистрацию частью "нулевого курса", где поступающим будут предоставлять консультации, помощь с документами и профориентацией.

