Не только подготовка к НМТ: в МОН рассказали, как работает "нулевой курс"

На "нулевой курс" уже зачислено 1 027 слушателей, а общее количество заявок достигло 2 460.

Всего в проекте участвуют 90 университетов. Программа включает 360 часов подготовки к НМТ, психологическую поддержку и украиноведческий компонент.

. Проект помогает адаптироваться абитуриентам, которые находились в оккупации или за рубежом.

Кто уже учится: статистика

По словам Трофименко, по состоянию на 4 марта 2026 года (согласно данным, обработанным до 10 марта), к обучению привлечено 1 027 слушателей. Среди них 220 человек относятся к льготным категориям, остальные - 807 - к общим.

Форматы обучения распределились так:

дистанционно - 573 слушателя;

Он также рассказал, что административная подготовка проекта завершена почти полностью. Из 90 ЗВО, вошедших в перечень (среди которых 84 государственных вуза МОН, а также 3 частных и одно коммунальное заведение), 86 уже подписали договоры. Сейчас запуск новых групп зависит от индивидуального темпа каждого университета.

Больше чем подготовка к тестам

В МОН отмечают, что этот инструмент нельзя воспринимать как обычную попытку "подтянуть НМТ". Это управляемый вход в систему высшего образования для тех, кто выпал из нормального образовательного маршрута из-за войны или пребывания на ВОТ.

Программа курса состоит из четырех ключевых элементов:

академический блок - не менее 360 часов занятий по предметам НМТ;

не менее 360 часов занятий по предметам НМТ; профориентация - помощь в выборе четвертого предмета для тестирования;

помощь в выборе четвертого предмета для тестирования; украиноведение - специальный компонент для тех, кто учился за рубежом или в оккупации;

специальный компонент для тех, кто учился за рубежом или в оккупации; ментальная помощь - психологическая поддержка в рамках проекта "Ты как?".

Благодаря такому подходу абитуриенты получают не только знания, но и необходимую адаптацию к студенческой жизни.