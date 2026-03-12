Не лише підготовка до НМТ: у МОН розповіли, як працює "нульовий курс"
Частина українських вишів вже розпочала навчання на "нульовому курсі". Програма розрахована на абітурієнтів, які потребують додаткової підготовки перед вступом до вишів.
Про це повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко в ході зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.
Головне:
- На "нульовий курс" вже зараховано 1 027 слухачів, а загальна кількість заявок сягнула 2 460.
- Навчання стартувало у 46 закладах вищої освіти, загалом у проєкті беруть участь 90 університетів.
- Програма включає 360 годин підготовки до НМТ, психологічну підтримку та українознавчий компонент.
- Більшість слухачів (573 особи) обрали дистанційний формат навчання.
- Проєкт допомагає адаптуватися абітурієнтам, які перебували в окупації або за кордоном.
Хто вже навчається: статистика
За словами Трофименка, станом на 4 березня 2026 року (згідно з даними, опрацьованими до 10 березня), до навчання залучено 1 027 слухачів. Серед них 220 осіб належать до пільгових категорій, решта - 807 - до загальних.
Формати навчання розподілилися так:
- дистанційно - 573 слухачі;
- денний формат - 454 слухачі.
Він також розповів, що адміністративна підготовка проєкту завершена майже повністю. Із 90 ЗВО, що увійшли до переліку (серед яких 84 державні виші МОН, а також 3 приватні та один комунальний заклади), 86 уже підписали договори. Наразі запуск нових груп залежить від індивідуального темпу кожного університету.
Більше ніж підготовка до тестів
У МОН наголошують, що цей інструмент не можна сприймати як звичайну спробу "підтягнути НМТ". Це керований вхід у систему вищої освіти для тих, хто випав із нормального освітнього маршруту через війну чи перебування на ТОТ.
Програма курсу складається з чотирьох ключових елементів:
- академічний блок - щонайменше 360 годин занять із предметів НМТ;
- профорієнтація - допомога у виборі четвертого предмета для тестування;
- українознавство - спеціальний компонент для тих, хто навчався за кордоном або в окупації;
- ментальна допомога - психологічна підтримка в межах проєкту "Ти як?".
Завдяки такому підходу абітурієнти отримують не лише знання, а й необхідну адаптацію до студентського життя.
Раніше РБК-Україна писало, що пріоритет на бюджетні на "нульовий курс" місця надаватимуть ветеранам, військовим, людям з окупованих або прифронтових територій та тим, хто не зміг скласти НМТ з об’єктивних причин. Для інших абітурієнтів навчання можливе на контрактній основі, але вартість не повинна перевищувати 3 000 гривень на місяць.
Також ми писали, що МОН закликало університети допомагати абітурієнтам із реєстрацією на НМТ-2026. Вишам пропонують зробити реєстрацію частиною "нульового курсу", де вступникам надаватимуть консультації, допомогу з документами та профорієнтацією.