Не лише пес Патрон. Чотирилапим захисникам України вручили почесні нагороди (фото, відео)

Які нагороди отримали собаки-захисники

Прикордонники розповіли, що почесні нагороди отримали четверо службових собак ДПСУ.

Йдеться про такі представлені номінації:

пошук вибухових речовин

мінно-розшуковий собака

собака спеціального призначення

пошук наркотичних засобів

Чотирилапі захисники з ДПСУ (фото: dpsu.gov.ua)

"Відбулося це у рамках ІІІ Церемонії нагородження "Чотирилапі захисники", організованої Кінологічною спілкою України", - уточнили у ДПСУ.

Почесні нагороди отримали собаки різних порід (скриншот: youtube.com/@DPSU-communication)

Зазначається, що до вручення нагород були запрошені кінологи разом зі своїми чотирилапими напарниками з 11 органів державної влади сектору безпеки та оборони України.

Нагороди "За врятоване життя" отримали кілька собак (скриншот: youtube.com/@DPSU-communication)

В цілому в межах заходу було відзначено 27 собак.