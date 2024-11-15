Не только пес Патрон. Четвероногим защитникам Украины вручили почетные награды (фото, видео)

В четверг, 14 ноября, состоялась ІІІ Церемония награждения "Чотирилапі захисники", организованная Кинологическим союзом Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники рассказали, что почетные награды получили четверо служебных собак ГПСУ.
Речь идет о таких представленных номинациях:
Четвероногие защитники из ГПСУ (фото: dpsu.gov.ua)
"Произошло это в рамках ІІІ Церемонии награждения "Чотирилапі захисники", организованной Кинологическим союзом Украины", - уточнили в ГПСУ.
Почетные награды получили собаки разных пород (скриншот: youtube.com/@DPSU-communication)
Отмечается, что к вручению наград были приглашены кинологи вместе со своими четырехлапыми напарниками из 11 органов государственной власти сектора безопасности и обороны Украины.
Награды "За врятоване життя" получили несколько собак (скриншот: youtube.com/@DPSU-communication)
В общей сложности в рамках мероприятия было отмечено 27 собак.
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