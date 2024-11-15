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Не лише пес Патрон. Чотирилапим захисникам України вручили почесні нагороди (фото, відео)

П'ятниця 15 листопада 2024 13:14
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Не лише пес Патрон. Чотирилапим захисникам України вручили почесні нагороди (фото, відео) Нагороди отримали службові собаки з 11 держорганів сектору безпеки та оборони (фото: dpsu.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У четвер, 14 листопада, відбулась ІІІ Церемонія нагородження "Чотирилапі захисники", організована Кінологічною спілкою України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Які нагороди отримали собаки-захисники

Прикордонники розповіли, що почесні нагороди отримали четверо службових собак ДПСУ.

Йдеться про такі представлені номінації:

  • пошук вибухових речовин
  • мінно-розшуковий собака
  • собака спеціального призначення
  • пошук наркотичних засобів

Не лише пес Патрон. Чотирилапим захисникам України вручили почесні нагороди (фото, відео)

Чотирилапі захисники з ДПСУ (фото: dpsu.gov.ua)

"Відбулося це у рамках ІІІ Церемонії нагородження "Чотирилапі захисники", організованої Кінологічною спілкою України", - уточнили у ДПСУ.

Не лише пес Патрон. Чотирилапим захисникам України вручили почесні нагороди (фото, відео)

Почесні нагороди отримали собаки різних порід (скриншот: youtube.com/@DPSU-communication)

Зазначається, що до вручення нагород були запрошені кінологи разом зі своїми чотирилапими напарниками з 11 органів державної влади сектору безпеки та оборони України.

Не лише пес Патрон. Чотирилапим захисникам України вручили почесні нагороди (фото, відео)

Нагороди "За врятоване життя" отримали кілька собак (скриншот: youtube.com/@DPSU-communication)

В цілому в межах заходу було відзначено 27 собак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти тваринам під час повітряної тривоги та вибухів.

Читайте також, які помилки часто роблять власники собак за словами кінологів.

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