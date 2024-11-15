Не лише пес Патрон. Чотирилапим захисникам України вручили почесні нагороди (фото, відео)
У четвер, 14 листопада, відбулась ІІІ Церемонія нагородження "Чотирилапі захисники", організована Кінологічною спілкою України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
Які нагороди отримали собаки-захисники
Прикордонники розповіли, що почесні нагороди отримали четверо службових собак ДПСУ.
Йдеться про такі представлені номінації:
- пошук вибухових речовин
- мінно-розшуковий собака
- собака спеціального призначення
- пошук наркотичних засобів
Чотирилапі захисники з ДПСУ (фото: dpsu.gov.ua)
"Відбулося це у рамках ІІІ Церемонії нагородження "Чотирилапі захисники", організованої Кінологічною спілкою України", - уточнили у ДПСУ.
Почесні нагороди отримали собаки різних порід (скриншот: youtube.com/@DPSU-communication)
Зазначається, що до вручення нагород були запрошені кінологи разом зі своїми чотирилапими напарниками з 11 органів державної влади сектору безпеки та оборони України.
Нагороди "За врятоване життя" отримали кілька собак (скриншот: youtube.com/@DPSU-communication)
В цілому в межах заходу було відзначено 27 собак.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти тваринам під час повітряної тривоги та вибухів.
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