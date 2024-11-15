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Не только пес Патрон. Четвероногим защитникам Украины вручили почетные награды (фото, видео)

Пятница 15 ноября 2024 13:14
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Не только пес Патрон. Четвероногим защитникам Украины вручили почетные награды (фото, видео) Награды получили служебные собаки из 11 госорганов сектора безопасности и обороны (фото: dpsu.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В четверг, 14 ноября, состоялась ІІІ Церемония награждения "Чотирилапі захисники", организованная Кинологическим союзом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Какие награды получили собаки-защитники

Пограничники рассказали, что почетные награды получили четверо служебных собак ГПСУ.

Речь идет о таких представленных номинациях:

  • поиск взрывчатых веществ
  • минно-розыскная собака
  • собака специального назначения
  • поиск наркотических средств

Не только пес Патрон. Четвероногим защитникам Украины вручили почетные награды (фото, видео)

Четвероногие защитники из ГПСУ (фото: dpsu.gov.ua)

"Произошло это в рамках ІІІ Церемонии награждения "Чотирилапі захисники", организованной Кинологическим союзом Украины", - уточнили в ГПСУ.

Не только пес Патрон. Четвероногим защитникам Украины вручили почетные награды (фото, видео)

Почетные награды получили собаки разных пород (скриншот: youtube.com/@DPSU-communication)

Отмечается, что к вручению наград были приглашены кинологи вместе со своими четырехлапыми напарниками из 11 органов государственной власти сектора безопасности и обороны Украины.

Не только пес Патрон. Четвероногим защитникам Украины вручили почетные награды (фото, видео)

Награды "За врятоване життя" получили несколько собак (скриншот: youtube.com/@DPSU-communication)

В общей сложности в рамках мероприятия было отмечено 27 собак.

Напомним, ранее мы рассказывали, как помочь животным во время воздушной тревоги и взрывов.

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