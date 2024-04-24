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Не лише Patriot. У Повітряних силах розповіли, поставок яких засобів ППО чекає Україна

Архівне фото: у Повітряних силах розповіли, поставок яких засобів ППО чекає Україна (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна потребує поповнення засобів ППО для відбиття російських ударів. Від партнерів очікують поставок систем середнього та малого радіуса дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України Іллю Євлаша в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна насамперед очікує від партнерів нових установок Patriot і ракет до них, які є надзвичайно потужною зброєю, особливо у знищенні гіперзвукової зброї РФ.

"І це різні ракети типу "кинджал", "циркон". Звичайно, це потужна зброя. І балістики, в тому числі, яку ворог останнім часом широко застосовує проти наших цивільних місць", - сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил пояснив, що Україна постійно потребує поповнення запасів ракет до систем ППО, оскільки росіяни протягом останнього місяця завдавали великих комбінованих масованих ударів. Таким чином вони намагалися виснажити і перевантажити українську ППО.

Які ще засоби ППО потрібні Україні

За словами Євлаша, Україна очікує на поставку й інших видів систем ППО, зокрема із середнім і малим радіусом дії. 

Вони зможуть не тільки відбивати ракетні атаки, а й здійснювати прикриття, зокрема від безпілотних літальних апаратів, більш потужних систем ППО.

Ще вони будуть корисні для прикриття критичних об'єктів інфраструктури та інших об'єктів, які потребують захисту з повітря.

Посилення ППО в Україні

Росіяни збільшили кількість повітряних атак по містах України, тому країни Заходу почали шукати можливості поставити більше засобів ППО для Сил оборони України.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, мають запасний зенітний ракетний комплекс Patriot, який могли б поставити Україні.

Сьогодні ж президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні. Вашингтон уже виділив Києву новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО.

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