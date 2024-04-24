Не лише Patriot. У Повітряних силах розповіли, поставок яких засобів ППО чекає Україна

За його словами, Україна насамперед очікує від партнерів нових установок Patriot і ракет до них, які є надзвичайно потужною зброєю, особливо у знищенні гіперзвукової зброї РФ.

"І це різні ракети типу "кинджал", "циркон". Звичайно, це потужна зброя. І балістики, в тому числі, яку ворог останнім часом широко застосовує проти наших цивільних місць", - сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил пояснив, що Україна постійно потребує поповнення запасів ракет до систем ППО, оскільки росіяни протягом останнього місяця завдавали великих комбінованих масованих ударів. Таким чином вони намагалися виснажити і перевантажити українську ППО.

Які ще засоби ППО потрібні Україні

За словами Євлаша, Україна очікує на поставку й інших видів систем ППО, зокрема із середнім і малим радіусом дії.

Вони зможуть не тільки відбивати ракетні атаки, а й здійснювати прикриття, зокрема від безпілотних літальних апаратів, більш потужних систем ППО.

Ще вони будуть корисні для прикриття критичних об'єктів інфраструктури та інших об'єктів, які потребують захисту з повітря.