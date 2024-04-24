Не только Patriot. В Воздушных силах рассказали, поставок каких средств ПВО ждет Украина

По его словам, Украина прежде всего ожидает от партнеров новых установок Patriot и ракет к ним, которые являются чрезвычайно мощным оружием, особенно в уничтожении гиперзвукового оружия РФ.

"И это различные ракеты типа "кинжал", "циркон". Конечно, это мощное оружие. И баллистики, в том числе, которую враг в последнее время широко применяет против наших гражданских мест", - сказал Евлаш.

Представитель Воздушных сил пояснил, что Украина постоянно нуждается в пополнении запасов ракет к системам ПВО, поскольку россияне в течение последнего месяца наносили большие комбинированные массированные удары. Таким образом они пытались истощить и перегрузить украинскую ПВО.

Какие еще средства ПВО нужны Украине

По словам Евлаша, Украина ожидает поставку и других видов систем ПВО, в частности со средним и малым радиусом действия.

Они смогут не только отражать ракетные атаки, но и осуществлять прикрытие, в частности от беспилотных летательных аппаратов, более мощных систем ПВО.

Еще они будут полезны для прикрытия критических объектов инфраструктуры и других объектов, требующих защиты с воздуха.