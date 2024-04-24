Не только Patriot. В Воздушных силах рассказали, поставок каких средств ПВО ждет Украина

Украина нуждается в пополнении средств ПВО для отражения российских ударов. От партнеров ожидают поставок систем среднего и малого радиуса действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.
По его словам, Украина прежде всего ожидает от партнеров новых установок Patriot и ракет к ним, которые являются чрезвычайно мощным оружием, особенно в уничтожении гиперзвукового оружия РФ.
"И это различные ракеты типа "кинжал", "циркон". Конечно, это мощное оружие. И баллистики, в том числе, которую враг в последнее время широко применяет против наших гражданских мест", - сказал Евлаш.
Представитель Воздушных сил пояснил, что Украина постоянно нуждается в пополнении запасов ракет к системам ПВО, поскольку россияне в течение последнего месяца наносили большие комбинированные массированные удары. Таким образом они пытались истощить и перегрузить украинскую ПВО.
По словам Евлаша, Украина ожидает поставку и других видов систем ПВО, в частности со средним и малым радиусом действия.
Они смогут не только отражать ракетные атаки, но и осуществлять прикрытие, в частности от беспилотных летательных аппаратов, более мощных систем ПВО.
Еще они будут полезны для прикрытия критических объектов инфраструктуры и других объектов, требующих защиты с воздуха.
Россияне увеличили количество воздушных атак по городам Украины, поэтому страны Запада начали искать возможность поставить больше средств ПВО для сил обороны Украины.
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что у Соединенных Штатов Америки, вероятно, есть запасной зенитный ракетный комплекс Patriot, который могли бы поставить Украине.
Сегодня же президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Вашингтон уже выделил Киеву новый пакет военной помощи в 1 млрд долларов. В него вошли ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО.
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