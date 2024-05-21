Лише оновлення даних. ЦНАПи не направлятимуть військовозобов’язаних до ТЦК чи на ВЛК

Оновлення даних військовозобов'язаних

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

За новим законом, чоловікам віком з 18 до 60 років потрібно уточнити облікові дані протягом 60 днів.

Зробити це можна буде зробити через е-кабінет, у ТЦК та СП, а також у ЦНАП.

18 травня в україні було запущено електронний кабінет військовозобов'язаного. Він доступний через застосунок "Резерв+".

Того ж дня ЦНАПи почали приймати військовозобов'язаних для оновлення даних.

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