Только обновление данных. ЦНАПы не будут направлять военнообязанных в ТЦК или на ВВК

Обновление данных военнообязанных

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

По новому закону мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нужно уточнить учетные данные в течение 60 дней.

Сделать это можно будет через е-кабинет, в ТЦК и СП, а также в ЦНАПах.

18 мая в Украине был запущен электронный кабинет военнообязанного. Он доступен через приложение "Резерв+".

В тот же день ЦНАПы начали принимать военнообязанных для обновления данных.

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