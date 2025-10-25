UA

Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" визначилися з графіками відключень 26 жовтня

Ілюстративне фото: відключень буде менше, але повністю їх не скасують (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 26 жовтня будуть діяти відключення світла в окремих регіонах країни. Вимикати світло для споживачів будуть з 09:00 до 22:00, проте обсяг відключень буде значно меншим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис НЕК "Укренерго".

В компанії повідомили, що через наслідки масованих ракетно-дронових атак ворога на енергетику 26 жовтня без відключень не обійдеться. Але діяти вони будуть лише в окремих регіонах України:

  • Побутових споживачів будуть вимикати з 09:00 до 22:00, вимикатися буде від 0,5 до 1 черги за раз;
  • Для промислових споживачів з 09:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - додали в "Укренерго".

Ситуація в енергетиці: атаки та відключення

Через російські теракти проти енергосистеми ситуація з електрикою в Україні залишається важкою. Проблем додає холодна погода. Графіки відключень електроенергії, які зараз діють в Україні, можуть змінюватися кілька разів на день. Це відбувається через нові пошкодження та зміну балансу у системі.

Більше про ситуацію в енергосистемі - в матеріалі РБК-Україна "Росія б'є по нових цілях: як Кремль змінив тактику обстрілів енергетики України".

