Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" визначилися з графіками відключень 26 жовтня

В Україні 26 жовтня будуть діяти відключення світла в окремих регіонах країни. Вимикати світло для споживачів будуть з 09:00 до 22:00, проте обсяг відключень буде значно меншим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис НЕК "Укренерго".
В компанії повідомили, що через наслідки масованих ракетно-дронових атак ворога на енергетику 26 жовтня без відключень не обійдеться. Але діяти вони будуть лише в окремих регіонах України:
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - додали в "Укренерго".
Через російські теракти проти енергосистеми ситуація з електрикою в Україні залишається важкою. Проблем додає холодна погода. Графіки відключень електроенергії, які зараз діють в Україні, можуть змінюватися кілька разів на день. Це відбувається через нові пошкодження та зміну балансу у системі.
