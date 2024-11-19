Лише по одній черзі. В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 20 листопада

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України 17 листопада "Укренерго" знову запровадило графіки відключень світла.

У більшості областей застосовують одну-дві черги, що означає відсутність світла чотири години на добу.

Зазначимо, що у Києві графіки відключення електроенергії оновили. Тепер на сайті Yasno показуватимуть тільки фактичні вимкнення світла за відповідною адресою.

Детальніше про те, скільки триватимуть графіки та чого чекати взимку - читайте у матеріалі РБК-Україна "Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку".

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