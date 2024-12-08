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Лише одна черга відключень. "Укренерго" дало графіки світла на 9 грудня

Фото: графіки відключення світла будуть діяти в Україні 9 грудня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Графіки відключення світла будуть застосовані в Україні й 9 грудня. Проте обсяг обмежень скоротять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Співробітники компанії пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів:

  • для побутових споживачів - одна черга відключень з 8 до 19 години;
  • для промисловості та бізнесу - застосування графіків обмеження потужності з 7 до 20 години.

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам - енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", - зауважили в компанії.

Водночас "Укренерго" пояснило, що ремонтні роботи все ще тривають, а енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - додали в компанії.

 

Чому застосовуються графіки відключення світла

Нагадаємо, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. У результаті обстрілів постраждали об’єкти в 14 областях країни.

Під час атаки енергетичні компанії були змушені запровадити екстрені відключення електроенергії, але згодом вдалося повернутися до графіків погодинних відключень.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, наразі неможливо точно спрогнозувати, коли ситуація повністю стабілізується.

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Графіки відключення світлаВідключеня світла