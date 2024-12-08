Лише одна черга відключень. "Укренерго" дало графіки світла на 9 грудня

Співробітники компанії пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів:

для побутових споживачів - одна черга відключень з 8 до 19 години;

для промисловості та бізнесу - застосування графіків обмеження потужності з 7 до 20 години.

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам - енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада", - зауважили в компанії.

Водночас "Укренерго" пояснило, що ремонтні роботи все ще тривають, а енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - додали в компанії.