Только одна очередь отключений. "Укрэнерго" дало графики света на 9 декабря

Сотрудники компании объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей:

для бытовых потребителей - одна очередь отключений с 14 до 18 часов;

для промышленности и бизнеса - применение графиков ограничения мощности с 9 до 19 часов.

"Благодаря масштабным восстановительным работам - энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября", - отметили в компании.

В то же время "Укрэнерго" объяснило, что ремонтные работы все еще продолжаются, а энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - добавили в компании.