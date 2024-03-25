Не только язык. Почему украинские беженцы неохотно едут во Францию

Франция – одна из стран ЕС, в которых уменьшается количество украинских беженцев. В январе этого года там оставалось около 65 тысяч человек со временной защитой.

Почему украинцы меньше едут во Францию, чем в другие страны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Politico .

По последним данным Евростата, в январе 2024 года в ЕС находились 4,3 млн украинских беженцев. Больше всего в Германии – 1,2 млн человек. По сравнению с населением стран наибольшая доля людей со временной защитой – в Чехии, Польше, странах Балтии, Словакии и Болгарии. Там принимают более 25 беженцев на 1000 граждан. Во Франции этот показатель меньше 1 на тысячу жителей.

По последним данным, во Франции находятся 64,7 тыс. украинских беженцев, но в это число не учтены несовершеннолетние, потому что им не нужно разрешение на пребывание. По данным общественной организации La Cimade, примерно 30 000 украинских беженцев не охвачены подсчетом во Франции.

Среди факторов, по которым украинцы выбирают страну убежища – язык, расстояние до Украины, финансовая поддержка и украинские сообщества. В то же время, Франция не соответсвует ни одному из этих требований, говорят аналитики. Правозащитные организации также отмечают языковой барьер и бюрократию во Франции.

Украинские беженцы рассказывали, что им было сложно получить информацию о процедуре подачи заявки на временную защиту, выплатах и жилищных программах, а также о возможностях обучения и работы во Франции. Новым препятствием оказались требования о продлении разрешения на временную защиту.

В отличие от Германии, которая ввела программу поддержки украинцев на государственном уровне, во Франции к приему беженцев привлекли ассоциации и местных жителей, предоставлявших свое жилье.

Кроме того, представители гуманитарных организаций отмечают, что еще одна проблема для беженцев – неопределенность, связанная с временностью защиты в ЕС. Это влияет на долгосрочные решения – например о зачислении детей в школу или изучения языка.