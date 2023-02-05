Не тільки Макіївка. ЗМІ дізналися про успішний удар ЗСУ по колоні мобілізованих росіян

Удар українських військових по ПТУ у Макіївці, ймовірно, був не першою масштабною ліквідацією мобілізованих росіян. Схожий інцидент стався у Херсонській області восени 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
За інформацією видання, 24 жовтня у Новій Каховці українські військові своїм ударом знищили щонайменше кількадесят мобілізованих росіян.
Журналісти додають, що загиблі були родом із Волгоградської області, де місцеві видання, починаючи з кінця жовтня, почали публікувати по два-три некрологи про солдатів, яких мобілізували. Під усіма фотографіями стояла та сама дата смерті - 24 жовтня 2022 року.
The Insider вдалося встановити імена 20 мобілізованих росіян, яких ліквідували 24 жовтня у Новій Каховці. При цьому загальна кількість загиблих внаслідок удару ЗСУ невідома, оскільки ці імена - те, що з'ясували за допомогою волгоградських некрологів.
У ЗМІ не пишуть причин загибелі мобілізованих солдатів у Херсонській області, але на початку листопада в російських соцмережах почала з'являтися інформація про те, що в районі Нової Каховки було обстріляно колону мобілізованих росіян. У публікаціях було зазначено імена загиблих, які згадуються у некрологах.
"27 числа ми поїхали у військкомат, нам розповіли, що загинула вся машина - 20 хлопчаків. Куди їхали, нам не можуть сказати. Вони почали виїжджати на Каховську ГЕС. Кілька машин, 90 осіб, і найперша машина потрапила під обстріл. Що там відбувалося конкретно - ніхто нам нічого не сказав. Осколки - ймовірно HIMARS", - наводить видання слова родички одного з убитих солдатів.
Крім цього, мати іншого загиблого військового розповіла The Insider, що у військкоматі їй не надали жодної інформації про сина. Місцева влада також відмовляється розкривати будь-які деталі про причини такої масової ліквідації мобілізованих.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в новорічну ніч українські військові вдарили по гуртожитку в Макіївці, де було багато мобілізованих росіян.
2 січня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантам у Макіївці. За інформацією британської розвідки, там загинуло понад 300 людей.
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