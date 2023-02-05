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Не только Макеевка. СМИ узнали об успешном ударе ВСУ по колонне мобилизованных россиян

Иллюстративное фото: СМИ узнали об успешном ударе ВСУ по колонне мобилизованных россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Удар украинских военных по ПТУ в Макеевке, вероятно, был не первой масштабной ликвидацией мобилизованных россиян. Похожий инцидент произошел в Херсонской области осенью 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

По информации издания, 24 октября в Новой Каховке украинские военные своим ударом уничтожили по меньшей мере несколько десятков мобилизованных россиян.

Журналисты добавляют, что погибшие были родом из Волгоградской области, где местные издания, начиная с конца октября, начали публиковать по два-три некролога про солдат, которых мобилизовали. Под всеми фотографиями стояла одна и та же дата смерти - 24 октября 2022 года.

The Insider удалось установить имена 20 мобилизованных россиян, которых ликвидировали 24 октября в Новой Каховке. При этом общее количество погибших в результате удара ВСУ неизвестно, поскольку эти имена - то, что установили благодаря волгоградским некрологам.

В СМИ не пишут причины гибели мобилизованных солдат в Херсонской области, но в начале ноября в российских соцсетях начала появляться информация о том, что в районе Новой Каховки была обстреляна колонна мобилизованных россиян. В публикациях были указаны имена погибших, которые упоминаются в некрологах.

"27 числа мы поехали в военкомат, нам рассказали, что погибла вся машина - 20 мальчишек. Куда ехали, нам не могут сказать. Они начали выезжать на Каховскую ГЭС. Несколько машин, 90 человек, и самая первая машина попала под обстрел. Что там происходило конкретно - никто нам ничего не сказал. Осколки - предположительно HIMARS", - приводит издание слова родственницы одного из убитых солдат.

Помимо этого, мать другого погибшего военного рассказала The Insider, что в военкомате ей не предоставили никакой информации о сыне. Местные власти также отказываются раскрывать какие-либо детали о причинах такой массовой ликвидации мобилизованных.

Напомним, ранее стало известно, что в новогоднюю ночь украинские военные ударили по общежитию в Макеевке, где находилось много мобилизованных россиян.

2 января Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам в Макеевке. По информации британской разведки, там погибло более 300 человек.

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