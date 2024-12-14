Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

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Нюхавн

Нюхавн - один з найвідоміших та найекзотичніших районів Копенгагена. Протягом віків він служив місцем проживання моряків, які поверталися з далеких морських мандрівок, походів. Тут було багато таверен, в яких гуляли моряки.

Зараз Нюхавн - улюблене місце художників, письменників та туристів. Тут же проходить канал, впродовж якого тягнуться фасади старих будівель. Різнобарвні будинки на набережній пам’ятають письменника Андерсена, який встиг пожити майже в кожному з них.

Район Нюхавн (wikipedia.org)

Замок Розенборг

Сьогодні це замок-музей, в якому зберігаються скарби монархів, атрибути влади, великі колекції картин, порцеляни та ін. На території палацового парку є кафе, ляльковий театр, можна побачити статую Андерсена.

Замок Розенборг (wikipedia.org)

Мис Грень

Мис Грень славиться тим, що тут зустрічаються два моря - Балтійське і Північне.

Щоб побачити цілком доступну для огляду кордон, потрібно пройти пішки по косі, часто долаючи піщану поземку. Купання в цьому місці строго заборонено через сильні течії.

Мис Грень (фото з мережі)

Ересуннський міст

Ересуннський міст - комбінований автомобільно-залізничний вантовий міст через Ересуннську протоку, що сполучає данський острів Зеландія зі Скандинавським півостровом (Швеція).

Конструкція включає в себе міст, штучний острів і підводний тунель. Він має протяжність понад 7 тисяч метрів. Проїзд по мосту платний.

Ересуннський міст (wikipedia.org)

Церква Спасителя в Копенгагені

Цей протестантський храм в стилі бароко вважається одним із найбільш упізнаваних споруд Копенгагена, в основному, завдяки чудовій гвинтовій дзвіниці: навколо вежі спіраллю в'ються круті сходи з 400 сходинок.

Піднявшись на саму вершину, ви побачите чудову панораму Старого міста, копенгагенську бухту та золоту кулю з чотириметровою фігурою Христа на кінці баштового шпиля.

Храм також унікальний чинним органом та карильйоном з 48 дзвонів.

Церква Спасителя в Копенгагені (фото з мережі)

Парк Тіволі

Тіволі у Копенгагені - один з перших розважальних парків в Європі. Він є одним з найвідвідуваніших у Скандинавії та третім у Європі, поступаючись паризькому Діснейленду та німецькому Європа-парку.

З середини листопада до Нового року у Тіволі оживає магія Різдвяних свят, і центр Копенгагена нагадує казкову Лапландію. У вуличних кіосках наливають ароматний глінтвейн та пригощають данськими пончиками. На території парку заливають каток, виставляють тематичні крижані постаті, а над алеями мерехтять яскраві вогники.

Парк Тіволі (фото з мережі)

Собор Роскілле

Роскілльський собор - головний кафедральний собор Данії в місті Роскілле, усипальниця данських королів, зразок цегляної готики.

Дві вежі цього розкішного собору завжди приваблювали датських художників, які малювали види Данії.

Собор Роскілле (фото з мережі)

Замок Фредеріксборг

Фредеріксборг - замок в Данії, розташований в центрі Гіллереда на трьох острівцях Замкового озера та оточений Фредеріксборзькими замковими парками.

У центрі перед замком фонтан Нептуна. Стіни багато прикрашені скульптурами, колонами, барельєфами. У каплиці замку коронували всіх монархів Данії.

Нині замок відомий як Національний музей історії.

Замок Фредеріксборг (wikipedia.org)

Статуя Русалочка

Цю скульптуру сміливо можна віднести до визначних пам'яток Данії, які формують її світове обличчя.

Пам'ятник Русалочці з казки Андерсена відомий у всьому світі, і туристи чи не насамперед прагнуть побачити саме його.

Статуя Русалочка (фото з мережі)

Старе місто в Орхусі

У ботанічному саду Орхуса функціонує місто-музей просто неба. Творці звозили сюди старовинні будинки з усієї Данії, відтворюючи їх заново в найдрібніших деталях.

Тут можна побачити старовинні житлові будинки, пекарні, млина, магазини тощо. Атмосферу додають виступи аніматорів в історичних костюмах та автентична їжа.

Старе місто в Орхусі (фото з мережі)