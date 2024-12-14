Не только Копенгаген: что интересного посмотреть в Дании

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Нюхавн

Нюхавн - один из самых известных и экзотических районов Копенгагена. На протяжении веков он служил местом жительства моряков, которые возвращались из дальних морских путешествий, походов. Здесь было много таверн, в которых гуляли моряки.

Сейчас Нюхавн - любимое место художников, писателей и туристов. Здесь же проходит канал, вдоль которого тянутся фасады старых зданий. Разноцветные дома на набережной помнят писателя Андерсена, который успел пожить почти в каждом из них.

Район Нюхавн (wikipedia.org)

Замок Розенборг

это замок-музей, в котором хранятся сокровища монархов, атрибуты власти, большие коллекции картин, фарфора и др. На территории дворцового парка есть кафе, кукольный театр, можно увидеть статую Андерсена.

Замок Розенборг (wikipedia.org)

Мыс Грень

Мыс Грень славится тем, что здесь встречаются два моря - Балтийское и Северное.

Чтобы увидеть вполне обозримую границу, нужно пройти пешком по косе, часто преодолевая песчаную поземку. Купание в этом месте строго запрещено из-за сильных течений.

Мыс Грень (фото из сети)

Эресуннский мост

Эресуннский мост - комбинированный автомобильно-железнодорожный вантовый мост через Эресуннский пролив, соединяющий датский остров Зеландия со Скандинавским полуостровом (Швеция).

Конструкция включает в себя мост, искусственный остров и подводный тоннель. Он имеет протяженность более 7 тысяч метров. Проезд по мосту платный.

Эресуннский мост (wikipedia.org)

Церковь Спасителя в Копенгагене

Этот протестантский храм в стиле барокко считается одним из самых узнаваемых сооружений Копенгагена, в основном, благодаря великолепной винтовой колокольне: вокруг башни спиралью вьется крутая лестница из 400 ступенек.

Поднявшись на самую вершину, вы увидите великолепную панораму Старого города, копенгагенскую бухту и золотой шар с четырехметровой фигурой Христа на конце башенного шпиля.

Храм также уникален действующим органом и карильоном из 48 колоколов.

Церковь Спасителя в Копенгагене (фото из сети)

Парк Тиволи

Тиволи в Копенгагене - один из первых развлекательных парков в Европе. Он является одним из самых посещаемых в Скандинавии и третьим в Европе, уступая парижскому Диснейленду и немецкому Европа-парку.

С середины ноября до Нового года в Тиволе оживает магия Рождественских праздников, и центр Копенгагена напоминает сказочную Лапландию. В уличных киосках наливают ароматный глинтвейн и угощают датскими пончиками. На территории парка заливают каток, выставляют тематические ледяные фигуры, а над аллеями мерцают яркие огоньки.

Парк Тиволи (фото из сети)

Собор Роскилле

Роскилльский собор - главный кафедральный собор Дании в городе Роскилле, усыпальница датских королей, образец кирпичной готики.

Две башни этого роскошного собора всегда привлекали датских художников, которые рисовали виды Дании.

Собор Роскилле (фото из сети)

Замок Фредериксборг

Фредериксборг - замок в Дании, расположенный в центре Гиллереда на трех островках Замкового озера и окруженный Фредериксборгскими замковыми парками.

В центре перед замком фонтан Нептуна. Стены богато украшены скульптурами, колоннами, барельефами. В часовне замка короновали всех монархов Дании.

Сейчас замок известен как Национальный музей истории.

Замок Фредериксборг (wikipedia.org)

Статуя Русалочка

Эту скульптуру смело можно отнести к достопримечательностям Дании, которые формируют ее мировое лицо.

Памятник Русалочке из сказки Андерсена известен во всем мире, и туристы едва ли не первым делом стремятся увидеть именно его.

Статуя Русалочка (фото из сети)

Старый город в Орхусе

В ботаническом саду Орхуса функционирует город-музей под открытым небом. Создатели свозили сюда старинные дома со всей Дании, воссоздавая их заново в мельчайших деталях.

Здесь можно увидеть старинные жилые дома, пекарни, мельницы, магазины и тому подобное. Атмосферу добавляют выступления аниматоров в исторических костюмах и аутентичная еда.

Старый город в Орхусе (фото из сети)