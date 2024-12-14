Не только Копенгаген: что интересного посмотреть в Дании

Хотя территория Дании сравнительно небольшая, но перечисление даже главных достопримечательностей этой страны займет немало времени.
РБК-Украина собрало самые популярные места Дании, которые стоит посетить.
Содержание:
Нюхавн - один из самых известных и экзотических районов Копенгагена. На протяжении веков он служил местом жительства моряков, которые возвращались из дальних морских путешествий, походов. Здесь было много таверн, в которых гуляли моряки.
Сейчас Нюхавн - любимое место художников, писателей и туристов. Здесь же проходит канал, вдоль которого тянутся фасады старых зданий. Разноцветные дома на набережной помнят писателя Андерсена, который успел пожить почти в каждом из них.
Район Нюхавн (wikipedia.org)
это замок-музей, в котором хранятся сокровища монархов, атрибуты власти, большие коллекции картин, фарфора и др. На территории дворцового парка есть кафе, кукольный театр, можно увидеть статую Андерсена.
Замок Розенборг (wikipedia.org)
Мыс Грень славится тем, что здесь встречаются два моря - Балтийское и Северное.
Чтобы увидеть вполне обозримую границу, нужно пройти пешком по косе, часто преодолевая песчаную поземку. Купание в этом месте строго запрещено из-за сильных течений.
Мыс Грень (фото из сети)
Эресуннский мост - комбинированный автомобильно-железнодорожный вантовый мост через Эресуннский пролив, соединяющий датский остров Зеландия со Скандинавским полуостровом (Швеция).
Конструкция включает в себя мост, искусственный остров и подводный тоннель. Он имеет протяженность более 7 тысяч метров. Проезд по мосту платный.
Эресуннский мост (wikipedia.org)
Этот протестантский храм в стиле барокко считается одним из самых узнаваемых сооружений Копенгагена, в основном, благодаря великолепной винтовой колокольне: вокруг башни спиралью вьется крутая лестница из 400 ступенек.
Поднявшись на самую вершину, вы увидите великолепную панораму Старого города, копенгагенскую бухту и золотой шар с четырехметровой фигурой Христа на конце башенного шпиля.
Храм также уникален действующим органом и карильоном из 48 колоколов.
Церковь Спасителя в Копенгагене (фото из сети)
Тиволи в Копенгагене - один из первых развлекательных парков в Европе. Он является одним из самых посещаемых в Скандинавии и третьим в Европе, уступая парижскому Диснейленду и немецкому Европа-парку.
С середины ноября до Нового года в Тиволе оживает магия Рождественских праздников, и центр Копенгагена напоминает сказочную Лапландию. В уличных киосках наливают ароматный глинтвейн и угощают датскими пончиками. На территории парка заливают каток, выставляют тематические ледяные фигуры, а над аллеями мерцают яркие огоньки.
Парк Тиволи (фото из сети)
Роскилльский собор - главный кафедральный собор Дании в городе Роскилле, усыпальница датских королей, образец кирпичной готики.
Две башни этого роскошного собора всегда привлекали датских художников, которые рисовали виды Дании.
Собор Роскилле (фото из сети)
Фредериксборг - замок в Дании, расположенный в центре Гиллереда на трех островках Замкового озера и окруженный Фредериксборгскими замковыми парками.
В центре перед замком фонтан Нептуна. Стены богато украшены скульптурами, колоннами, барельефами. В часовне замка короновали всех монархов Дании.
Сейчас замок известен как Национальный музей истории.
Замок Фредериксборг (wikipedia.org)
Эту скульптуру смело можно отнести к достопримечательностям Дании, которые формируют ее мировое лицо.
Памятник Русалочке из сказки Андерсена известен во всем мире, и туристы едва ли не первым делом стремятся увидеть именно его.
Статуя Русалочка (фото из сети)
В ботаническом саду Орхуса функционирует город-музей под открытым небом. Создатели свозили сюда старинные дома со всей Дании, воссоздавая их заново в мельчайших деталях.
Здесь можно увидеть старинные жилые дома, пекарни, мельницы, магазины и тому подобное. Атмосферу добавляют выступления аниматоров в исторических костюмах и аутентичная еда.
Старый город в Орхусе (фото из сети)
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